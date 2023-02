Tom Cruise a Bari: la star di Hollywood in Puglia forse per un nuovo film

É stato avvistato all’aeroporto di Bari la star hollywoodiana Tom Cruise. L’attore celebre per film che hanno fatto la storia del cinema, come Top Gun, Rain man, Mission Impossible e Vanilla Sky è probabilmente atterrato nel capoluogo pugliese per girare un film.

Tom Cruise a Bari

L’attore è giunto a Bari Palese questa notte atterrando con il suo jet privato. Nessuna indiscrezione sui motivi del suo arrivo e sulla sua permanenza. Tutto è avvolto dal massimo riserbo. La star di Hollywood è arrivato da Los Angeles a notte fonda, forse proprio per non essere intercettato. Secondo alcune voci, il motivo potrebbe essere un nuovo film. Un arrivo in sordina, forse solo un progetto considerando che non emerge nessun dettaglio – né l’inizio delle riprese, né il titolo dell’ipotetica pellicola e né eventualmente i luoghi scelti come set.

Alcuni sostengono che l’attore potrebbe girare un film a Matera, vicinissima alla provincia barese. La cittadina lucana non è affatto nuova a prestare i suoi panorami a produzioni cinematografiche. Tra i tanti film internazionali ivi girati c’è anche la pellicola d’azione, 007 No time to die con Daniel Craig. Probabilmente Cruise vuole osservare di persona quello che potrebbe diventare il suo scenario. L’attore hollywoodiano, che ha rappresentato il cinema americano a partire dalla fine degli anni’80, è tornato al cinema lo scorso anno con il grande successo di Top Gun – Maverick, il sequel del film che lo ha reso celebre. A luglio è invece atteso il ritorno di Mission Impossible 7.

Puglia e Basilicata nei film internazionali

Se le voci dovessero essere confermate, per la Puglia e la Basilicata sarebbe un ulteriore riconoscimento. Come accennato, le regioni non sono infatti nuove a produzioni cinematografiche internazionali: la città di Taranto era stata protagonista del ciak 6 Underground di Michael Bay mentre, nella cittadina lucana, il regista Bruce Beresford decise di girare alcune scene del film King David con Richard Gere e nel 2004 venne girata La passione di Cristo diretto da Mel Gibson.