Football, Tom Brady annuncia il ritiro (di nuovo)

Tom Brady si è ritirato dal football americano. La leggenda di questo sport ha detto basta, questa volta per sempre. Infatti, l’atleta aveva già annunciato la sua decisione nel febbraio 2022, ritornando sui propri passi appena un mese dopo. Ora però, all’età di 45, ha finalmente decise di mettere un punto alla sua straordinaria carriera sportiva.

L’annuncio di Tom Brady

È sicuramente stato un annuncio doloroso quello di Tom Brady che ha speso gran parte della sua vita nel mondo del football americano. L’atleta infatti, ha esordito nel suo comunicato con queste parole: «Arrivo dritto al punto: mi ritiro per sempre». Una scelta di parole non casuale, una frase che indica come il giocatore sia ormai determinato a terminare per sempre la sua carriera sul campo da gioco.

Brady poi si rivolge a tifosi e addetti ai lavori che l’hanno aiutato in questi anni, spiegando: «Ringrazio ognuno di voi per avermi supportato, non posso andare avanti per sempre. Vi ringrazio per avermi consentito di vivere un sogno». Il comunicato è stato fatto su Twitter e ovviamente sono tantissimi i fan che si sono emozionati e hanno mandato messaggi d’amore per il campione.

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS — Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023

La carriera dell’atleta

Tom Brady è una leggenda del football americano, una figura che ha rivoluzionato questo sport e ha vinto tantissimo. Il quarterback è nato in California ed è uno dei pochi giocatori nella storia di questo sport ad aver vinto ben 7 Super Bowl, il massimo riconoscimento negli USA in quest’attività. Le vittorie sono avvenute con le squadre dei New England Patriot e dei Tampa Bay Buccaneers. È stato eletto per 5 volte MVP del Super Bowl e 3 volte MVP della regular season NFL. L’aver vinto più volte il titolo di miglior giocatore della lega è un record che condivide solo con un’altra leggenda, vale a dire Joe Montana.

È stato nominato per due volte sportivo dell’anno dalla rivista Sport Illustrated e vanta decine di record personali nella NFL.