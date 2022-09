Tolo Tolo stasera su Canale 5: trama, cast e 5 curiosità sul film di Checco Zalone

Risate, comicità e riflessione su un delicato tema come l’immigrazione in Italia. Tutto questo è Tolo Tolo, ultimo film di e con Checco Zalone, in onda stasera 27 settembre alle 21.40 su Canale 5. Il comico barese, al secolo Luca Medici, torna nella doppia veste di regista e interprete principale per raccontare con la celebre ironia che lo caratterizza l’attualità italiana. Dopo aver chiuso la sua attività enogastronomica, un giovane meridionale si ritrova pieno di debiti e fugge per questo in Africa. Lo scoppio di una guerra civile lo spingerà sulla via del ritorno lungo la tratta dei migranti. Nel cast anche Souleymane Sylla e Manda Touré. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Tolo Tolo, trama e cast del film di Checco Zalone stasera 27 settembre 2022 su Canale 5

La trama del film ha come protagonista il giovane Pierfrancesco Zalone (Checco), pugliese disoccupato che tuttavia si rifiuta di ricevere il reddito di cittadinanza. Deciso nel crearsi un proprio futuro, decide di aprire un’attività enogastronomica nel suo piccolo paese natala, Spinazzola. Il suo locale sushi fatica a decollare, vittima di una popolazione che da sempre ama la carne più di ogni altro alimento. In breve tempo l’impresa si rivela pertanto un completo fallimento. Ad appena un mese dall’apertura, infatti, Checco è pieno di debiti tanto che il fisco lo costringe a chiudere i battenti pignorandogli il locale. Per fuggire ai creditori, prende una decisione tanto dura quanto fondamentale. Senza avvisare nessuno scappa in Africa e raggiunge il Kenya, dove trova lavoro come cameriere in un villaggio turistico di lusso. Qui stringe amicizia con il collega Oumar (Souleymane Sylla), grande appassionato della cultura italiana.

Nel frattempo, Checco si innamora della giovane Idjaba (Manda Touré) e si affezione a Doudou (Nassor Said Birya), un ragazzino che la donna dichiara essere suo figlio. Quando improvvisamente il paese finisce nel baratro di una guerra civile e i terroristi iniziano a seminare il panico nei villaggi, si rende conto che la situazione non è più adatta a lui. Si imbarca così in un viaggio verso l’Europa assieme ai migranti per tornare dalla sua famiglia. Non sa però che a casa sua i parenti, credendolo vittima della guerriglia urbana, stanno festeggiando per la sua dipartita. Nel cast anche Massimo Giletti, Enrico Mentana e Nichi Vendola che vestono i panni di loro stessi in alcune brevi apparizioni.

Tolo Tolo, 5 curiosità sul film di Checco Zalone stasera 27 settembre 2022 su Canale 5

Tolo Tolo, il significato del titolo e il legame con la figlia

Inizialmente, il titolo originale del film era L’amico di scorta, ma cambiò per un simpatico aneddoto sul set. Durante le riprese in Kenya, Zalone stava dando indicazioni per una scena in cui il cast doveva attraversare un fiume a nuoto. Nei panni di regista, il comico pugliese ha ripetuto spesso al piccolo Nassor Said Birya, volto di Doudou, di nuotare «solo solo». Il bambino ripeté la frase storpiandola in «tolo tolo», espressione che ha colpito Zalone talmente tanto da dare il titolo all’intero progetto. A Rai News 24, Zalone ha poi detto di aver chiesto su questo fattore il parere della figlia: «Sperimento sempre tutto su Gaia e a lei è piaciuto subito».

Tolo Tolo, le polemiche sul singolo Immigrato di Checco Zalone

Come da tradizione, Checco Zalone si è occupato anche della composizione della colonna sonora del film. Tolo Tolo vanta il brano Immigrato, che racconta in un susseguirsi di stereotipi la figura dei migranti nel nostro Paese. Il singolo ha però animato diverse polemiche, poiché intriso secondo l’accusa di insulti razzisti nei confronti degli stranieri. «L’unica cosa atroce è il politically correct», commentò Zalone al Corriere della Sera. «C’è sempre qualcuno che si offende e poi oggi se proponessi alcune imitazioni dei miei esordi probabilmente mi arresterebbero».

Tolo Tolo, una troupe con oltre 10 mila comparse

Gran parte del film, dopo l’inizio in Italia, si svolge in Africa, tanto che per le riprese la troupe ha trascorso diverso tempo in Marocco e Kenya. Per le migliaia comparse, tra cui meritano una menzione speciale le scene sull’autobus e durante le soste nella tratta, la troupe si è recata in diversi centri di accoglienza. In totale si contano circa 10 mila persone che hanno partecipato al progetto anche solo per poche scene.

Tolo Tolo, la storia di Mohamed Ba e Nassor Said Birya

Durante i sopralluoghi nei centri di accoglienza, il primo a colpire Checco Zalone e la troupe di Tolo Tolo è stato Nassor Said Birya, interprete del piccolo Doudou. Il ragazzino viveva nel piccolo villaggio di Mambrui, a 17 chilometri da Malindi. Diverso il caso di Mohamed Ba, che nel film veste i panni del medico che aiuta Zalone nel deserto e del Papa. L’uomo è un artista senegalese che vive in Italia da oltre 20 anni e lavora come mediatore culturale in Brianza. L’uomo lottò per la sua vita nel 2009 quando fu pugnalato da uno sconosciuto mentre aspettava il bus a Milano.

Tolo Tolo, gli incassi stellari e i David di Donatello

Tolo Tolo è il quinto progetto cinematografico di Checco Zalone e può vantare diversi record nel cinema italiano. Con gli oltre 8,6 milioni di euro nelle prime 24 ore di programmazione è diventato il più grande incasso nel giorno di uscita della storia italiana. Dopo una settimana, ha sfiorato i 35 milioni, entrando subito fra i dieci film più redditizi del nostro grande schermo. A fine programmazione, con i 46,2 milioni di incassi non ha però battuto altri due film dello stesso Zalone, Quo Vado? e Sole a catinelle. Lodato dalla critica, Tolo Tolo ha vinto due David di Donatello: la “Miglior canzone” per Immigrato e il premio dello spettatore, dal 2019 destinato al film con il maggior numero di pubblico pagante in sala.