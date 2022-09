Tokyo, uomo si dà fuoco davanti alla residenza del primo ministro

Era contrario al fatto che a Shinzo Abe fossero stati concessi i funerali di Stato. Non è ancora stata confermata la motivazione dietro al gesto di un uomo a Tokyo. L’uomo ha tentato di darsi fuoco davanti alla residenza del primo ministro Kishida. Al momento non si conoscono le generalità di questa persona. I funerali di Stato per Abe erano stati organizzati dopo che l’ex primo ministro giapponese era stato ucciso durante un comizio elettorale a Nara.

La cerimonia per Shinzo Abe

La cerimonia era stata voluta proprio dall’attuale ministro Kishida, che aveva lavorato insieme ad Abe come ministro degli Esteri giapponese. I funerali di Stato sono previsti per il prossimo 27 settembre. Questa commemorazione pubblica non è stata, però, apprezzata da tutti. Infatti, l’opinione pubblica è divisa a metà su alcune scelte di Abe, tra cui l’aumento delle spese militari e il revisionismo. In più, Abe è stato il primo ministro più longevo di sempre, con ben due mandati: 2006-2007 e poi 2012-2020.

L’ex premier si era poi ritirato per motivi di salute. Anche le autorità locali non sarebbero del tutto d’accordo per via delle spese legate a questo funerale. Si tratterebbe di circa 1,66 miliardi di yen, pari a circa 11,7 milioni di euro. In più, dovrebbero arrivare a Tokyo i rappresentanti di 160 nazioni, un po’ come è accaduto ai finerali della Regina Elisabetta. Così, il 60% dei giapponesi ritiene la cerimonia inappropriata.

Tokyo, come sta ora l’uomo che si è dato fuoco

L’uomo che si è dato fuoco è stato fermato. Le fiamme attorno a lui sono state spente e l’uomo è finito in ospedale in gravi condizioni. Abe era stato ucciso da un ex membro della Difesa giapponese, secondo il quale Abe faceva parte di una chiesa che avrebbe portato sua madre al lastrico.

L’attentatore di Nara ha 41 anni. Non si sa ancora l’età, invece, dell’uomo che si è dato fuoco davanti alla residenza del primo ministro Kishida.