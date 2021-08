Tokyo 2020: volley femminile fuori ai quarti battuto dalla Serbia

Il volley azzurro a Tokyo 2020 non decolla (come del resto l’Italbasket). Dopo la squadra maschile, sconfitta ai quarti dall’Argentina, anche le ragazze del ct Davide Mazzanti dicono addio alle Olimpiadi sempre ai quarti sconfitte nettamente dalla Serbia campione del mondo che ora vola alle semifinali pregustando un possibile oro. Paola Egonu irriconoscibile in campo: solo 16 i punti segnati, 15 attacchi andati in porto su 45. L’ultima speranza per la pallavolo italiana era appesa al duo del beach Lupo-Nicolai, che però sono stati eliminati ai quarti dal Qatar.

Il ct Mazzanti: «Fa male ma è come il gesso di Tamberi prima di Rio, ora ripartiamo»

«Fa male, è una sconfitta molto dolorosa», ha commentato a caldo Mazzanti. «Avevo la sensazione che potessimo giocarcela da vicino, invece la sfida battuta-ricezione ha creato un divario enorme. Ci hanno messo sempre in difficoltà con le loro variazioni. Mai stati efficaci e sappiamo che quando giocano con la palla sulla rete diventano difficili da gestire. Ero convinto tuttavia di avere la partita in mano: avevo la sensazione che se avessimo girato la partita nel secondo set qualcosa sarebbe cambiato. Egonu sotto le sue potenzialità? Meglio di lei non lo sa nessuno, ho provato ad aiutarla. È stata la miglior Paola da quando la conosco». Mazzanti guarda avanti: «Teniamoci stretto questo dolore che è simile all’infortunio di Tamberi prima delle Olimpiadi di Rio: togliamoci il gesso e ripartiamo. In agenda, tra solo 20 giorni, c’è il campionato europeo.