Tokyo 2020: risultati, programma e azzurri in gara il 30 luglio 2021

Dopo la scorpacciata di ieri, con quattro medaglie, oggi a tenere in alto l’Italia è stata Lucilla Boari. Nel tiro con l’arco individuale la 24 enne mantovana si è aggiudicata uno storico bronzo. È la prima medaglia di una donna italiana nella storia della disciplina. Grande amarezza per la scherma, con la squadra di spada maschile eliminata tra le polemiche ai quarti di finale. È andata meglio a Gianmarco Tamberi in finale nel salto in alto. A Tokyo è cominciato infatti il programma dell’atletica, la Regina dei Giochi e soddisfazioni sono giunte anche dai tremila siepi femminili con la qualificazione per la finale di Abelwahed e di Zoghlami. Nei diecimila metri alle 13.30 attesa per la gara di Crippa. In semifinale arrivano anche Sibilio nei 400 ostacoli, Bongiorni nei cento e Bellò negli 800. Male il nuoto, con Margherita Panziera fuori dalla finale per i 200 dorso.

Tokyo 2020, gli azzurri in gara oggi, 30 luglio 2021

9.00, Beach volley uomini, Italia-Polonia (Lupo-Nicolai)

10.30 Seconda Sessione Dressage individuale a squadre concorso completo (Bordone, Brecciaroli, Panizzon, Schivo)

12.05 Salto triplo donne (Derkach)

12.14 Nuoto, 50 stile libero batteria uomini (Condorelli, Zazzeri)

12.26 Atletica, 5000 donne (Battocletti)

12.40 Pallavolo uomini Italia-Iran

13.00 Beach volley donne gironi Italia-Cuba (Menegatti-Orsi)

13.12 Atletica 4×400 mista (Italia)

13.23 Nuto 1.500 stile libero uomini (Acerenza, Paltrinieri)

13.30 Atletica 10mila metri (Crippa)

13.57 4×100 misti donne Italia

14.10 4×100 misti uomini Italia

Tokyo 2020, le finali in programma oggi, 30 luglio 2021

9.30 Finale tiro con l’arco per il bronzo (Boario)

11.10 Judo 78kg

11.20 Judo 100 kg

12.30 spada a squadre

13.30 Atletica 10 mila metri

14.00 Tennistavolo uomini

Tokyo 2020, cosa aspettarsi dagli azzurri

Attesa per la coppia azzurra di Beach volley composta da Lupo e Nicolai che è già stata medaglia d’argento a Rio de Janeiro nel 2016 e che per il girone affronterà la Polonia. Ostacolo difficile per gli uomini della pallavolo, impegnati contro l’Iran dopo il successo contro il Giappone padrone di casa. Fin qui 2 vittore e una sconfitta. Attesa anche per Gregorio Paltrinieri impegnato nelle batterie dei 1.500 metri stile libero.