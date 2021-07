Tokyo 2020: il programma, le finali e gli azzurri in gara il 28 luglio 2021

Alla fine Federica Pellegrini ha chiuso settima. A Tokyo, la finale dei 200 metri stile libero non ha regalato sorprese, almeno per i colori azzurri. Le gioie in vasca sono arrivate invece da Federico Burdisso, nei 200 metri farfalla. Bene anche il canottaggio, con l’equipaggio quattro senza, composto da Matteo Castaldo, Marco di Costanzo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino che si è piegato solo ad Australia e Romania. Buone notizie dalla pedana con gli sciabolatori a squadre che alle 12.30 proveranno a contendere l’oro alla Corea del Sud. Di tenore opposto le news dal tennis, dove si registrano le eliminazioni di Fabio Fognini e Camila Giorgi. Sarà sicuramente medaglia Irma Testa. La pugile, che a Rio nel 2016 fu la prima donna a salire su un ring olimpico per l’Italia è arrivata in semifinale e anche in caso di sconfitta non dovrà disputare l’incontro per il terzo posto, non previsto dalla disciplina. Di seguito il programma completo di oggi, mercoledì 28 luglio 2021.

Con l’impresa di Federico #Burdisso a #Tokyo2020 l’Italia 🇮🇹 del #nuoto colma il gap della farfalla. Prima del talento lombardo mai nessun italiano era salito sul podio olimpico in questa specialità. 🏊‍♂️#ItaliaTeam #Swimming @FINOfficial_ pic.twitter.com/XxtoNvzVxu — CONI (@Coninews) July 28, 2021

Tokyo 2020: gli italiani in gara oggi, mercoledì 28 luglio 2020

9.00, Canoa slalom batterie K1 uomini (De Gennaro)

10.20, Basket uomini, Italia-Australia

11.10, Judo 70 kg uomini (ev Bellandi)

11.10, Judo 90 kg uomini (ev Mungai)

12.17, Nuoto, batterie 100 m sl donne (Pellegrini)

12.28, Nuoto, batterie 200 m dorso uomini (Restivo)

12.41, Nuoto, batterie 200 m rana donne (Fangio, Carraro)

13.00, Beach volley uomini, Italia-Qatar (Carambula-Rossi)

13.09, Nuoto, batterie 200 m misti uomini (Rzzetti)

13.27, Nuoto, batterie 4×200 sl libero donne (Italia)

Tokyo 2020: le finali in programma oggi, mercoledì 28 luglio

7.00 – Ciclismo su strada, cronometro individuale maschile (Ganna, Bettiol)

10.30 – Equitazione, dressage individuale (Zaza)

11.00 – Rugby a 7 uomini

12.30 – Scherma, sciabola a squadre uomini (Italia-Corea del Sud)

12.50 – Pesi, 73 kg uomini

14.55 – Basket 3×3 donne

15.25 – Basket 3×3 uomini

Tokyo 2020, il punto sugli atleti italiani in gara

All’orizzonte ci può essere per gli azzurri un’altra giornata ricca di medaglie. In attesa del colore, come detto, certi del podio sono già la squadra maschile di sciabola, la cui finale – contro la Corea del Sud – è prevista alle 12.30 e Irma Testa, semifinalista nella boxe. Grosse speranze sono riposte anche nella prova a cronometro di ciclismo su strada, con Filippo Ganna, campione del mondo in carica nella disciplina che potrebbe puntare al bersaglio grosso. In vasca delusione per Simona Quadarella, penalizzata da una gastroenterite e solo quinta nei 1.500 metri stile libero. Di ben altro tenore la prestazione di Andrea Miressi, finalista nei cento metri stile libero con il terzo tempo assoluto (47”52). Attesa dopo il successo all’esordio in rimonta contro la Germania anche per l’Italbasket, in campo alle 10.20 contro l’Australia.