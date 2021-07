Tokyo 2020: Testa e Quadarella di bronzo, basket ai quarti dopo 17 anni

Non è una medaglia, ma vale un posto tra le prime otto del mondo. L’Italbasket batte la Nigeria con il punteggio di 80-71 e vola ai quarti di finale di Tokyo 2020. A guidare la rimonta azzurra, sotto di otto punti nell’ultimo quarto, un fantastico Nicolò Melli. Il traguardo mancava da 17 anni: ad Atene, nel 2004 fu addirittura argento, con la nazionale piegata solo in finale dall’Argentina. La sfida tra Australia e Germania, dirà poi se sarà primo o secondo posto nel girone. Per passare in testa, bisogna sperare in una vittoria tedesca con uno scarto fino a 17 punti, ma i Boomers, capaci di battere anche gli azzurri restano favoriti.

Ne è valsa la pena svegliarsi presto stamattina in Italia 💪🏻🇮🇹

Quarti di finaleeeeeee 🙏💙🇮🇹#Tokyo2020 pic.twitter.com/QDPqVbFgpb — Achille Polonara (@ilpupazzo33) July 31, 2021

Irma Testa, prima medaglia nella storia della boxe femminile italiana

Cresce, intanto, il medagliere azzurro giunto a 22 podi. Gli ultimi in ordine cronologico, due bronzi, portano la firma di Irma Testa e Simona Quadarella. La pugile campana nella semifinale pesi piuma (categoria 57 chilogrammi) si è arresa alla campionessa del mondo filippina Nesthy Petecio, con il punteggio di 4-1. Indipendentemente dal metallo, resta un traguardo storico: si tratta, infatti, della prima medaglia nella storia della boxe femminile italiana. Un record nel record, in quanto quella di Irma Testa è anche la 600 esima medaglia azzurra ai Giochi. «Qui dentro ci sono tutti i miei sacrifici, ha un significato importante. Adesso voglio godermi il momento. Parigi è lontana ed è ancora presto per dire se ci sarò». Ha dichiarato dopo il match.

Simona Quadarella, il bronzo del riscatto

Emozioni anche in vasca, con il riscatto centrato dalla nuotatrice romana Simona Quadarella. Dopo la delusione dei 1.500 metri, dove era arrivata solo quinta, è giunto il bronzo negli ottocento stile libero. Frazione completata in 8’18”35, dietro l’americana Katie Ledecky (8’12”57) e l’australiana Ariarne Titmus (8’13”83). Cresciuta nel mito di Alessia Filippi, argento a Pechino nel 2008, Simona Quadarella, classe 1998 è campionessa del mondo in carica nei 1500 metri.