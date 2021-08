Famolo Stano

Massimo Stano ha conquistato la medaglia d’oro nella venti chilometri di marcia all’Olimpiade di Tokyo. L’atleta nato a Palo del Colle, in provincia di Bari, ha sbaragliato con un attacco nel finale la concorrenza, nell’occasione rappresentata dai due giapponesi padroni di casa Ikeda e Yamanishi, e ha chiuso la gara con il tempo di 1 ora 21 minuti e 5 secondi distanziando i rivali rispettivamente di 9 e 23 secondi. Una gestione perfetta da parte del pugliese in forza al gruppo sportivo Fiamme Oro, che a cinque chilometri dall’arrivo ha sferrato l’attacco decisivo. Per l’Italia si tratta della settima medaglia d’oro, la 33esima totale. Oggi erano arrivate altre due medaglie, argento con Rizza nella canoa di velocità e bronzo per Gregorio Paltrinieri. E pensare che l’atleta, allenato da Patrizio Parcesepe, non era dato in ottime condizioni. L’Italia torna sul gradino più alto del podio dopo 17 anni. Ad Atene era stato Ivano Brugnetti a centrare l’impresa. Campione nazionale nel 2018, ai mondiali di Taicang, in Cina, ha vinto la medaglia di bronzo nella prova a squadre.