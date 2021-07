Tokyo 2020, Maria Centracchio vince il bronzo nel judo 67kg

Un bronzo storico, il primo di un atleta molisana alle olimpiadi. Maria Centracchio, classe 1994, nata a Castel di Sangro, ma trasferitasi prestissimo a Isernia, ha avuto bisogno del Golden score, ma alla fine è riuscita a piegare l’olandese Juul Franssen al termine di un incontro chiuso e tirato. È la seconda medaglia per il judo italiano a Tokyo 2020, la prima era arrivata qualche giorno fa, grazie a Odette Giuffrida, adesso il bis nella categoria -67kg. Una vera e propria impresa quella confezionata dalla 26 enne che non era arrivata nel Paese del Sol Levante con i favori del pronostico e partiva come numero 27 del tabellone. Una scalata importante, quindi, arrestatasi solo in semifinale dove il sorteggio l’ha posta di fronte alla slovena Tina Trstenjak, testa di serie numero 2 e già medaglia d’oro cinque anni fa al torneo di Rio de Janeiro. Comprensibili, quindi, le lacrime di gioia versate dopo la certezza di essere salita sul podio olimpico. «Dedico la medaglia alla mia regione. Questo successo dimostra che il Molise e mena forte», ha dichiarato subito dopo la fine del match.

Maria Centracchio, la carriera dell’atleta molisana

L’agente della polizia di Stato, appartenente al gruppo sportivo Fiamme oro, conferma così la tradizione italiana nell’arte marziale di origine giapponese e, dal punto di vista personale le potenzialità di un talento forse non ancora esploso del tutto. Maria Centracchio, infatti, aveva già vinto il bronzo europeo nella categoria 63 chilogrammi ai Giochi europei del 2019 e l’oro al Judo Grand Prix di Tel Aviv nello stesso anno. Successi importanti, adesso impreziositi anche dal bronzo olimpico e centrati grazie a una mentalità costantemente settata sulla voglia di migliorare, come da lei stessa in diverse circostanze dichiarato: «Siamo atleti, sappiamo come rimboccarci le maniche e come identificare di nuovo i nostri obiettivi».