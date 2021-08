Rizza scala il K1

Si arricchisce il medagliere italiano di Tokyo 2020: dopo Gregorio Paltrinieri che agguanta uno storico bronzo nella 10 chilometri in acque libere, Manfredi Rizza conquista l’argento nel K1 200, la gara più veloce della canoa. Il 30enne di Pavia ha chiuso con il tempo di 35”080, veramente un soffio dietro l’ungherese Sandor Totka a 35″045. Bronzo per il favorito: il britannico e campione uscente Liam Heath (+0.167). Rizza è il primo italiano sul podio olimpico nel kayak velocità dal 2008. Rizza dopo Rio, si era qualificato per i Giochi in Giappone afferrando un quinto posto a Seghedino, in Ungheria. In quell’occasione promise che si sarebbe battuto per una medaglia e così è stato.

Rizza era arrivato solo sesto alle Olimpiadi di Rio. Ingegnere con laurea magistrale in nanotecnologie, fa parte del gruppo sportivo dell’Aeronautica militare. «Ho tenuto duro, ma purtroppo c’era qualcuno più duro di me. Ma sono molto contento del risultato», ha commentato a caldo. «È stata una gara praticamente perfetta. Ho dato tutto quello che potevo».

L’impresa di Greg Paltrinieri: bronzo nei 10 km

Dopo l’argento vinto negli 800, Gregorio Paltrinieri arriva terzo nella 10 chilometri, specialità in cui era esordiente. È il primo azzurro nella storia a mettere a segno la doppietta: medaglia in vasca e in acque libere. Il 26enne di Carpi sale sull’ultimo gradino del podio con il tempo di 1h49″01. Davanti a lui, il tedesco Florian Wellbrock, oro (1h48’33″7) e l’ungherese Kristóf Rasovszky, argento.