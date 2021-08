È una medaglia da record. Con l’oro conquistato da Luigi Busà nel karate, specialità kumite, l’Italia a Tokyo tocca quota 37 superando il precedente primato che risaliva alle olimpiadi di Los Angeles 1932 e Roma 1960. Nella disciplina all’esordio olimpico, invece, è il secondo podio, il primo di un uomo, dopo il bronzo di ieri vinto dalla genovese Viviana Bottaro. In finale il Gorilla di Avola, come viene chiamato per le sue origini siciliane, ha sfidato e battuto l’azero Aghayev per 1-0 grazie a una mossa Yuko. All’avversario lo lega un profondo rapporto di amicizia. In semifinale il karateka siciliano aveva sconfitto l’ucraino campione d’Europa Horuna con il punteggio di 3-0. Il bronzo oltre all’atleta dell’est è andato all’ungherese Karoly Gabo Harspataki, nella disciplina non è infatti prevista la finale per il terzo posto.



Tredici volte campione italiano, due volte sul tetto del mondo, Luigi Busà è nato ad Avola in provincia di Siracusa, il 9 ottobre 1987. In forza al gruppo sportivo dei carabinieri, a portarlo in palestra fu il padre allenatore. Probabilmente anche con lo scopo di allontanare il fantasma dell’obesità. Busà proprio qualche giorno fa, infatti, ha raccontato che a 13 anni pesava 94 chili ed era già un peso massimo. «Solo lui era in grado di convincermi a fare le cose». Gli spiegarono che era rischioso lottare in quella categoria, si mise a dieta e raggiunse i 75 chili. «Da lì non mi sono più mosso».