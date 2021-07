Lucilla Boari vince il bronzo nel torneo individuale di tiro con l’arco femminile portando il medagliere azzurro di Tokyo 2020 a quota 20. Con questo terzo posto, Boari ha scritto un pezzetto di storia del tiro con l’arco italiano: mai nessuna azzurra, infatti, era salita sul podio in questa disciplina. Allo Yumenoshima Archery Field la mantovana ha sconfitto la statunitense Mackenzie Brown con il punteggio di 7 a 1. Nella sfida per l’oro ha invece vinto la coreana An San, che ha superato allo shoot-off la russa Elena Osipova.

L’atleta mantovana, classe 1997, aveva partecipato ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro del 2016 classificandosi al quarto posto nella prova a squadre con Claudia Mandia e Guendalina Sartori. Anche in quel caso la squadra azzurra mise a segno il miglior risultato di sempre per la selezione femminile dell’Italia. Boari gareggia per la società sportiva Arcieri Gonzaga sotto la guida degli allenatori Matteo Bisiani e Wietse van Alten. Dal 2018 fa parte delle Fiamme oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato.