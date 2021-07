Aspettiamo l’oro

Ci sono atleti che una medaglia all’Olimpiade di Tokyo 2020 devono fare di tutto per conquistarla, pena un bel po’ d’amaro in bocca per loro e i tanti sostenitori da casa. Sono i portacolori azzurri più attesi, chiamati a confermare l’anno magico dello sport italiano, quello, tra gli altri, della vittoria all’Europeo di calcio e della storica finale di Matteo Berrettini a Wimbledon. Proprio il tennista romano in Giappone non ci sarà, causa infortunio. Visti gli ultimi risultati sarebbe finito di diritto nella top ten degli italiani che si confida siano protagonisti della spedizione nel Paese del Sol Levante. Ma a Tokyo 2020 ci saranno comunque altri magnifici dieci, atleti per cui i Giochi arrivano nel momento migliore della carriera e nei confronti dei quali le aspettative sono inevitabilmente elevate

Filippo Ganna, un jet che sogna il bis

Tra loro, non può mancare il ciclista Filippo Ganna, 25 anni, gigante delle cronometro e reduce da una stagione finora in chiaroscuro. Dopo un Giro d’Italia stellare, ha deluso nelle gare successive, su tutte il campionato italiano. Ma resta sicuramente una delle punte di diamante azzurre. A suo favore gioca anche il fattore multidisciplina: può provare a vincere sia nella prova contro il tempo su strada – in cui, però, il campione del mondo in carica non è favorito dal percorso – che in pista, dove, forse, ha maggiori chance di centrare una medaglia.

Paola Egonu portabandiera olimpica! La pallavolista #ItaliaTeam sfilerà con la bandiera a cinque cerchi nella cerimonia di apertura di #Tokyo2020! ☺️#StuporMundi | @Federvolley pic.twitter.com/NqfEykAAaL — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) July 20, 2021

L’Italvolley si aggrappa a Paola Egonu

Dalla solitudine del ciclista a uno sport collettivo come il volley. In fondo è la varietà il bello delle Olimpiadi. I tifosi guardano con speranza alle gesta del team azzurro femminile di pallavolo. La portabandiera del Cio Paola Egonu è il simbolo di gruppo che punta a dare soddisfazioni all’intero Paese. Per la giovane atleta sarebbe il fiocco su una spedizione iniziata già da grande protagonista. L’Italvolley ha tutto per arrivare in fondo, come Jessica Rossi, tiratrice a volo già olimpionica a Londra nel 2012. In carriera ha conquistato anche tre ori mondiali e sei europei. Con un palmares del genere, impossibile non sognare in grande.

Come nella migliore tradizione azzurra anche a Tokyo gli occhi sono puntati sulle stoccate, quelle attese da Alessio Foconi, romano di 31 anni, già campione del mondo individuale di fioretto, a Wuxi, in Cina. La scherma, poi, potrebbe diventare da copertina anche per altre ragioni. Alice Volpi e Daniele Garozzo fanno coppia nella vita e condividono la pedana. Lui, campione olimpico a Rio 2016, punta al bis. Lei proverà a non essere da meno. In tal senso, l’oro al Mondiale del 2018 è senza dubbio una spinta all’ottimismo.

Gianmarco Tamberi vuole volare alto

In pista gli azzurri saltano in alto, trascinati da Gianmarco Tamberi. Il 29enne marchigiano nella disciplina ha già vinto i Mondiali indoor e un titolo europeo, ma, soprattutto, è in cerca di riscatto dopo aver saltato per un infortunio i Giochi di Rio nel 2016. Allora, tra le lacrime ha dovuto arrendersi alla cattiva sorte, forse nel momento migliore della carriera. L’obiettivo è recuperare il tempo perduto. L’indole, d’altronde, è quella del combattente capace sempre di sorprendere. A proposito di combattimenti, c’è Frank Chamizo, 29 anni, cubano naturalizzato italiano. È il numero uno del ranking olimpico della lotta libera. Di fatto è considerato uno dei grandi favoriti alla vittoria: ha già in bacheca due titoli mondiali e quattro europei.

Paltrinieri, Quadarella e Pellegrini: certezze in vasca

Ma è nella vasca che l’Italia proverà a restare a galla nel medagliere: non è un mistero che la spedizione punti forte sul nuoto. Gregorio Paltrinieri è il fondista più atteso. Su di lui grava l’incognita della mononucleosi che nelle scorse settimane ne ha rallentato la preparazione. Addirittura si temeva dovesse saltare l’appuntamento. Per fortuna è andata diversamente. Ora restano da battere avversari agguerriti per covare il sogno di un clamoroso tris. Il classe 1994 punta al bersaglio grosso nella 10 chilometri, oltre che negli 800 e 1.500 metri stile libero. Simona Quadarella, a 22 anni, proverà a salire sul tetto olimpico. Anche lei ha avuto un anno complicato, a causa del contagio da Covid che ha inevitabilmente impattato sulla parte iniziale della stagione. E infine c’è la più attesa di tutte, Federica Pellegrini, 33 anni il prossimo 5 agosto. La carriera parla da sola: un oro e un argento olimpico, sei titoli mondiali, sette europei. Senza contare gli altri argenti e i bronzi conquistati nel tempo. Alla quinta Olimpiade, cova il sogno di un ultimo, clamoroso colpaccio.