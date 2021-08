Arriva anche la 39 esima medaglia per l’Italia all’Olimpiade di Tokyo. A vincerla è stato Abraham Conyedo nella lotta libera categoria 97 chilogrammi. Battuto in finale il turco Suleyman Karadeniz con il punteggio di 6-2. Sotto per 2-0, l’italocubano ha prima accorciato le distanze poi ribaltato il parziale, portandolo sul 5-2 a diciassette secondi dalla fine. A quel punto l’avversario si è giocato il tutto per tutto chiedendo il supporto del var, che ha però confermato la bontà delle mosse di Conyedo e fissato il risultato sul definitivo 6-2. Classe ’93, nato a Santa Clara, Conyedo è arrivato alla finale per il terzo posto attraverso i ripescaggi, nei quali ha battuto il canadese Jordan Steen. Di origini cubane, ne ha difeso a lungo i colori, ottenendo la cittadinanza italiana nel 2019 per meriti sportivi. In carriera è stato bronzo ai mondiali di Budapest nel 2018 e agli Europei dello scorso anno a Roma, con la medaglia olimpica, Conyedo completa così il suo personale triplete.