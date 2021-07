Tokyo 2020: il programma, le finali e gli azzurri in gara il 27 luglio 2021

L’impresa della 4×100 stile libero, capace di centrare un insperato argento, è la cartolina più bella della giornata di ieri a Tokyo 2020. Altri due secondi posti sono arrivati dagli ex campioni olimpici Daniele Garozzo e Diana Bacosi, rispettivamente nel fioretto e nel tiro a volo. Sempre in vasca, infine, il bronzo di Martinenghi nei cento rana. Ma i Giochi procedono veloci ed è già tempo per una nuova giornata di Gare. Federica Pellegrini, dopo una batteria al di sotto delle aspettative si è rifatta in semifinale, centrando, con il settimo tempo assoluto, l’accesso all’ultimo atto. Per la divina, nei 200 metri stile libero, è la quinta finale olimpica consecutiva, impresa riuscita prima di lei soltanto a un mostro sacro come Michael Phelps. Non solo Pellegrini, però, ecco il programma competo di oggi, 27 luglio, e tutti gli azzurri in gara.

we did it 👊🏻 @ Tokyo Aquatics Centre https://t.co/JOFUqNApYf — Federica Pellegrini (@mafaldina88) July 27, 2021

Tokyo 2020, le gare in programma oggi, 27 luglio

9.30, Pallavolo donne, gironi Italia-Turchia

10.25, Basket 3×3, gironi Roc-Italia

12.54, Nuoto 100 m Sl uomini, (Ceccon/Miressi)

13.30, Basket 3×3, quarti di finale (ev Italia)

13.49, Nuoto 800 m Sl uomini (Detti, Paltrinieri)

Tokyo 2020, le finali in programma oggi, 27 luglio

9.15, Canoa Slalom K1 donne (Ev. Horn)

10, Equitazione Dressage a squadre

11.10, Judo 63 kg donne (Ev Centracchio)

11.10, Judo 81 kg uominini (Ev Parlati)

12.30, Scherma, spada a squadre donne (Italia per il bronzo)

12.45, Ginnastica, gara a squadre donne (Italia)

12.50, Pesi, 64 kg donne (Bordignon)

13, Softball

14.30, Taekwondo, 67 kg donne

14.45, Taekwondo, 80 kg donne

Tokyo 2020, il punto sugli atleti italiani in gara

Il primo appuntamento di oggi, martedì 27 luglio, con un eventuale medaglia è in programma alle 11.30. Allora le ragazze della spada sfideranno la Cina per il bronzo, dopo aver perso la semifinale con l’Estonia. Detto di Federica Pellegrini, in piscina c’è da registrare anche il buon quarto posto di Ceccon nei cento dorso. Carraro chiude, invece, settima nei cento rana. Burdisso è in finale nei 200 farfalla. Attesa anche per le ragazze della ginnastica. Le fate si giocheranno il metallo più prezioso dalle 12.45. Anche il Judo è pronto a regalare altre soddisfazioni all’Italia, dopo il bronzo di Odette Giuffrida, e alle 10 sul tatami è il turno della semifinale della molisana Maria Centracchio. Di fronte a lei, l’ostacolo per la finale corrisponde al nome della slovena Trstenjak. Nella canoa K1 solo quarta Stefanie Horn. Pareggia 6-6 il Settebello di pallanuoto contro la Grecia, mentre si qualificano ai quarti di finale le donne del basket 3×3.