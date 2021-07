Questa volta è oro. La prima medaglia nella storia del canottaggio femminile italiano arriva a Tokyo 2020 grazie a Federica Cesarini e Valentina Rodini (entrambe lombarde, la prima di Varese e la seconda di Cremona). Nel doppio pesi leggeri hanno battuto con 6.47.54, la Francia di soli 14 centesimi e l’Olanda, arrivata terza con un distacco di 49 centesimi. Si tratta della seconda medaglia d’oro in queste Olimpiadi per l’Italia dopo la vittoria di Vito Dell’Aquila nel taekwondo. «È stata un’emozione incredibile: io non avevo capito niente di quello che era successo, ma ora sono in pace», ha commentato a caldo Cesarini ai microfoni di RaiSport. «Sapevamo che sarebbe stata durissima fino alla fine e Federica è stata bravissima nel gestire la gara», ha aggiunto Rodini. Le due azzurre hanno riservato una dedica speciale alla famiglia di Filippo Mondelli, il canottiere del 4 di coppia morto lo scorso 29 aprile a 26 anni, a causa di un tumore. «Ieri non ci erano riusciti i nostri compagni del 4 di coppia, oggi invece», ha detto Cesarini, «abbiamo portato Pippo con noi sul gradino più alto del podio». La giornata del canottaggio azzurro ha visto anche il bronzo del sardo Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta nel doppio pesi leggeri maschile che non saliva sul podio da Sydney 2000 con l’argento di Pettinari e Luini.