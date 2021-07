Tokyo 2020, bronzo per l’Italia nella spada a squadre femminile

Altro bronzo per l’Italia: le azzurre della spada a squadre hanno conquistato il gradino più basso del podio vincendo contro la Cina per 23-21. A regalare l’undicesima medaglia in questa Olimpiade sono state Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio, capaci di ribaltare l’inizio arrembante delle cinesi, avanti per 4-1, e di riportarsi quasi subito in parità sul 5-5.

SUL PODIO SUL PODIO SUL PODIO! SIAMO ANCORA SUL PODIO! 🥳🥳🥳 Le spadiste Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Federica Isola e Alberta Santuccio di bronzo a #Tokyo2020!#ItaliaTeam | #StuporMundi | @Federscherma pic.twitter.com/0hMmPmanui — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) July 27, 2021

L’allungo più importante lo hanno segnato Fiamingo e Navarria, che hanno contribuito a un parziale di 8-0 che ha dato alle italiane un vantaggio rassicurante. Ma non decisivo, perché soprattutto con Lin la Cina si è dimostrata aggressiva e decisa a ridurre il gap. Nella frazione finale le asiatiche sono arrivate fino al -1, sul 22-21, quando un problema fisico ha costretto Zhu a chiedere cinque minuti di time-out medico. Alla ripresa, Isola ha infilato la stoccata decisiva, regalando all’Italia una pesantissima medaglia. Per la milanese classe ’99 si tratta della prima medaglia olimpica, alla prima olimpiade disputata. Primo trofeo anche per Navarria e Santuccio. Rossella Fiamingo invece è alla seconda, dopo aver vinto l’argento nella spada individuale a Rio 2016.

Il medagliere della scherma

Al momento, però, non è stata un’Olimpiade particolarmente soddisfacente per la scherma italiana, da sempre disciplina che contribuisce in maniera pesante al medagliere azzurro. Tra maschile e femminile non è arrivato nemmeno un oro, cosa che non succedeva da Mosca 1980. Due gli argenti: il primo conquistato da Luigi Samele il 24 luglio, prima medaglia italiana in questa Olimpiade. Nella sciabola individuale, lo schermidore foggiano ha perso con l’ungherese Aron Szilagyi, ma ha migliorato il bronzo preso a Londra 2012. L’altro lo ha invece vinto il 26 luglio Daniele Garozzo nel fioretto individuale contro l’altleta di Hong Kong Cheung Ka Long. Una medaglia che però sa di beffa, perché il siciliano era campione olimpico in carica dopo aver vinto l’oro a Rio 2016.

Anche Centracchio di bronzo

Per l’Italia è il secondo bronzo di giornata, dopo quello conquistato dalla judoka molisana Mara Centracchio contro l’olandese Juul Franssen.