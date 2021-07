Tokyo 2020, bronzo per l’Italia nel fioretto a squadre femminile

Superata la delusione per l’eliminazione subita in rimonta contro la Francia in semifinale, le azzurre del fioretto hanno vinto la medaglia di bronzo dopo aver battuto gli Stati Uniti per 45-23. Una gara dominata da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini e Erica Cipressa, che hanno tenuto le americane a distanza di sicurezza per tutta la durata del match. Non era semplice, perché la sconfitta contro le francesi arrivata solamente all’ultimo assalto avrebbe potuto lasciare strascichi nella testa e nelle braccia delle italiane, che invece hanno condotto una gara praticamente senza sbavature. È stata proprio Arianna Errigo, che nella sfida precedente si era vista sfilare la finale, a chiudere la pratica Stati Uniti.

È BRONZOOOOOOO! 🥉🥉🥉🥉 Le fiorettiste #ItaliaTeam superano gli Stati Uniti 45-23! Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini ed Erica Cipressa sono sul podio a #Tokyo2020! #StuporMundi | @Federscherma pic.twitter.com/MFBH0zErCO — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) July 29, 2021

La squadra italiana era campione in carica, avendo vinto l’oro a Londra 2012 (a Rio nel 2016 non c’era il fioretto di squadra). Per Arianna Errigo è la terza medaglia olimpica: argento nel fioretto singolare nell’Olimpiade inglese, battuta in finale da Elisa Di Francisca dopo aver eliminato in semifinale Valentina Vezzali, aveva conquistato l’alloro nella prova di squadre. Per le altre è invece la prima medaglia olimpica in carriera. Erica Cipressa, veneta classe 1996, era all’esordio assoluto ai Giochi.

È complessivamente la quinta medaglia che l’Italia conquista grazie alla scherma, ma incredibilmente manca ancora l’oro. Tre gli argenti, quelli in singolare di Luigi Samele (sciabola) e Daniele Garozzo (fioretto) e quello della sciabola a squadre. Due i bronzi, entrambi di squadra, nella spada e nel fioretto femminile.

Il medagliere dell’Italia del 29 luglio

Quella del fioretto è la terza medaglia conquistata dall’Italia il 29 luglio. Nella notte Gregorio Paltrinieri, pur debilitato dalla mononucleosi, ha vinto un clamoroso argento negli 800 stile libero dietro l’americano Finke. È poi arrivato il tanto agognato secondo oro grazie a Federica Cesarini e Valentina Rodini nel doppio pesi leggeri: è la prima medaglia per l’Italia nel canottaggio femminile, arrivata con un vantaggio di appena 14 centesimi sulla Francia e di 49 sull’Olanda.