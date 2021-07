Sciabolata coreana

Ancora niente oro dalla scherma per l’Italia: gli uomini della sciabola a squadre hanno perso la finale contro la Corea del Sud con un netto 45-26 e si sono accontentati della medaglia d’argento. Dopo la rimonta eccezionale in semifinale contro l’Ungheria, guidata da uno straordinario Aldo Montano, la squadra azzurra si è dovuta arrendere al dominio coreano. Troppo più forte la squadra asiatica, che ha condotto dall’inizio alla fine lasciando agli italiani solamente qualche briciola. Senza Luigi Samele, infortunato, Enrico Berrè, Luca Curatoli e Montano hanno vinto solamente un assalto (quello del 17-30) e hanno alla fine meritato il secondo posto. Quella della sciabola a squadre è la quindicesima medaglia per l’Italia, il sesto argento. Al momento, l’unico oro conquistato è quello di Vito Dell’Aquila nel taekwondo.

Continua quindi la maledizione della scherma in queste Olimpiadi di Tokyo per l’Italia. La disciplina è stata sempre foriera di ori per la spedizione azzurra, ma in questi Giochi non ne è arrivato nemmeno uno. Tre gli argenti: questo della sciabola a squadre e quelli nell’individuale per Luigi Samele (sciabola) e Daniele Garozzo (fioretto). Nella spada a squadre femminile, invece, le azzurre hanno conquistato il bronzo.

Aldo Montano all’ultima Olimpiade

Con semifinale e finale Aldo Montano ha chiuso la sua gloriosa carriera olimpica a 43 anni. Cinque, le partecipazioni ai Giochi per il livornese: la prima ad Atene 2004, in cui ha conquistato l’oro nella sciabola individuale e l’argento di squadra. Poi, sempre in team, ha vinto il bronzo a Pechino 2008 e Londra 2012. Nessuna medaglia a Rio 2016, ma per l’assenza della sciabola a squadre come disciplina. Ora, per chiudere, l’argento di Tokyo.

Olimpiadi a parte, Montano ha vinto dodici medaglie ai Mondiali di scherma: tre individuali (oro a Catania 2011, argento a San Pietroburgo 2007, bronzo a L’Avana 2003) e nove di squadra, tra cui spicca il primo posto a Mosca 2015. Campione europeo nel 2005, a livello continentale ha vinto in squadra quattro ori tra il 2009 e il 2013, più altre sei medaglie tra argento e bronzo.