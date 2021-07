Tokyo 2020, il 23 luglio 2021 la cerimonia inaugurale: il programma e dove vederla

Si apriranno con la consueta cerimonia inaugurale i Giochi della XXXII esima olimpiade dell’era moderna, in programma a Tokyo tra il 23 luglio e il prossimo 8 agosto 2021. In programma l’anno scorso, sono stati posticipati di un anno a causa della pandemia e, fino all’ultimo sono sembrati sul punto di saltare per il recente diffondersi della variante Delta, il conseguente aumento dei contagi e i timori dei nipponici. Ad ogni modo, smaltita un’attesa lunghissima, l’Olimpiade si farà e da domani alle 13 italiane (le 20 in Giappone) gli occhi del mondo saranno proiettati sul Paese del Sol levante.

Tokyo 2020, come si svolgerà la cerimonia inaugurale

Ancor prima della sua celebrazione, la cerimonia inaugurale è salita alla ribalta delle cronache per l’allontanamento del suo direttore, Kentaro Kobayashi, colpevole di aver pronunciato frasi poco felici sull’olocausto. La manifestazione si terrà nella desolata cornice dello stadio Olimpico di Tokyo, dove i circa 68 mila posti saranno per la maggior parte vuoti a causa del divieto di accesso al pubblico imposto dal Covid. Si comincerà con alcune coreografie al ritmo di musica, cui seguirà il momento forse più emozionante: l’accensione del braciere. A quel punto l’Olimpiade sarà ufficialmente cominciata. Ci sarà, quindi, il discorso del presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach e dei rappresentanti del Paese organizzatore. Poi la sfilata delle varie delegazioni nazionali, con i rispettivi portabandiera. La prima ad entrare nello stadio sarà la Grecia, patria dell’Olimpiade. L’ultima il Giappone padrone di casa. L’Italia sarà la 19 esima delegazione e a portarne il Tricolore saranno il ciclista Elia Viviani e la tiratrice Jessica Rossi, entrambi già medaglie d’oro. Un altro vessillo, quello del Cio, verrà invece innalzato nello stadio dalla pallavolista azzurra Paola Egonu.

The Olympic Games #Tokyo2020 will be held from 23 July until 8 August 2021. More information here: https://t.co/ST25uXKglE pic.twitter.com/sQo1TIcH5O — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 30, 2020

Tokyo, 2020 dove vedere la cerimonia inaugurale

Sarà possibile seguire la cerimonia inaugurale dei Giochi in chiaro dalle 13 su Rai 2 e in diretta streaming sulle piattaforme di RaiPlay. Ancora, per gli abbonati l’evento sarà disponibile su Discovery+, Eurosport Player e DAZN.