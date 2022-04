Tocca a Noi, stasera su Rai3 il concerto di Bologna per l’Ucraina: scaletta, cantanti e conduttori

La musica unita contro la guerra in Ucraina. Stasera 7 aprile, alle 21,15 su Rai3, andrà in onda Tocca a Noi. Musica per la pace, il concerto dello scorso 5 aprile in Piazza Maggiore a Bologna. Sul palco La rappresentante di lista, gruppo che ha ideato l’iniziativa, ma anche Gianni Morandi, Elisa e Noemi solo per citarne alcuni. Alla conduzione ci sarà Andrea Delogu in compagnia di Marco Baliani e Daniele Piervincenzi. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, mentre il concerto sarà in onda su Rai Radio 2 con i commenti di Gino Castaldo ed Ema Stokholma.

Tocca a Noi. Musica per la pace, scaletta e cantanti sul palco stasera 7 aprile 2022 su Rai3

Chi sono i cantanti in scaletta al concerto per l’Ucraina

Nato da un’idea de La Rappresentante di Lista con il sostegno del Comune di Bologna e della Regione Emilia Romagna, il concerto Tocca a Noi. Musica per la pace vedrà alternarsi sul palco diversi artisti della scena italiana. L’obiettivo è lanciare un messaggio di sostegno verso il popolo ucraino e unità contro le violenze della guerra, che ogni giorno colpiscono anche cittadini innocenti, donne e soprattutto bambini. La serata di musica potrà vantare su diversi artisti già sul palco dell’Ariston all’ultima edizione del Festival di Sanremo, tra cui due componenti del podio. Oltre a La Rappresentante di Lista, che canterà la sua hit Ciao Ciao, ci saranno infatti Elisa con O forse sei tu e Gianni Morandi con Apri tutte le porte. Quest’ultimo suonerà anche il suo classico C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones assieme a La Rappresentante di Lista. In scaletta anche Diodato, Brunori Sas, Elodie, Rancore e Gaia. E ancora Fast Animals and Slow Kids, Zen Circus e Paolo Benvegnù.

L’evento, oltre che su Rai3 e Rai Radio 2, vanterà una copertura sui social network di viale Mazzini. Attivi gli account Facebook, Twitter e Instagram di Rai3, a cura di digital Rai3, e quelli di Radio 2 dove sarà possibile interagire con Ema Stokholma in diretta dagli studi radiofonici con Gino Castaldo. In tv, la conduzione sarà in mano ad Andrea Delogu che commenterà la serata assieme all’attore e drammaturgo Marco Baliani e il giornalista Daniele Piervincenzi.

Come donare online o via smartphone durante la messa in onda

Il concerto intende inoltre raccogliere fondi per Save The Children che dal 2014 lavora in Ucraina per fornire aiuti alle famiglie in difficoltà per colpa della guerra. Durante le esibizioni sarà possibile donare 2 euro con un Sms al numero verde 45533 dal proprio cellulare oppure 5 e 10 euro chiamando lo stesso numero da rete fissa. Sarà possibile dare il proprio contributo anche online andando sul sito internet ufficiale www.savethechildren.it/ucraina.