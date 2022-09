Tiziano Siviero coinvolto in un incidente: l’ex campione di rally è in gravi condizioni

L’ex campione del mondo di rally Tiziano Siviero è ricoverato in gravi condizioni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale all’isola d’Elba. Travolto da un’auto, è stato sbalzato dal mezzo facendo un volo di quasi dieci metri.

Tiziano Siviero: l’incidente all’Isola d’Elba

I fatti si sono verificati nella serata di mercoledì 21 settembre in località Lido di Capoliveri. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, che da anni vive sull’isola, stava guidando il suo scooter sulla strada provinciale ovest che da Porto Azzurro conduce a Portoferraio quando, all’improvviso, è stato colpito da una vettura nei pressi di un incrocio. Auto che, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe sorpassato gli altri veicoli che si erano fermati allo stop per far passare lo scooterista, travolgendo quest’ultimo e facendolo sbalzare dal mezzo.

Siviero ha fatto un volo di quasi dieci metri prima di ricadere sull’asfalto. I presenti hanno subito chiamato la sala operativa del 112 che ha inviato sul posto un’ambulanza della Misericordia di Porto Azzurro e l’automedica. Gli operatori sanitari gli hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasportarlo all’ospedale di Portoferraio dove, date le gravi condizioni, è stato richiesto l’intervento di un elisoccorso per trasferirlo a quello di Cisanello (Pisa). Qui i medici l’hanno sottoposto ad una lunga e delicata operazione d’urgenza dopo la quale, secondo quanto appreso, l’ex campione del mondo non sarebbe stato trasferito in terapia intensiva.

Chi è Tiziano Siviero

Copilota di rally italiano, Tiziano è stato il navigatore di Miki Biasion con il quale ha condiviso i due titoli mondiali (nel 1988 e nel 1989) e 16 dei suoi 17 successi. L’uomo ha corso nel campionato del mondo di rally dal 1980 al 2001 e, dal 1979 ad oggi, sempre al fianco dell’ex pilota. Al 2005 risale la sua esperienza alla Dakar con il quattro volte vincitore Ari Vatanen e la Nissan, chiusa al 39º posto assoluto.