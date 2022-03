Tiziano Ferro è diventato padre di due bambini, l’annuncio su Instagram

Tiziano Ferro e suo marito Victor Allen sono diventati padri. Il cantautore ha annunciato la notizia via Instagram: «Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata».

Tiziano Ferro diventa papà: l’annuncio su Instagram

Una foto che mostra la famiglia al completo: Tiziano Ferro, il marito e i due bambini stretti in un grande abbraccio. Questa l’immagine con cui Tiziano Ferro ha dato via Instagram la notizia della paternità ad ammiratori e non solo. Una foto e poche righe per dare il benvenuto ai piccoli. Nessuna parola, invece, almeno per ora, sulle modalità del percorso genitoriale. Non si sa se la famiglia si sia allargata tramite adozione o procreazione assistita/maternità surrogata. Sulla questione Tiziano Ferro ha mantenuto il riserbo, chiedendo ai suoi fan di accettare questa decisione presa a tutela dei figli. «Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres», ha dichiarato. Chiedendo il rispetto della privacy dei bimbi, Ferro ha aggiunto: «Saranno solo e soltanto loro a decidere “quando” – e soprattutto “se” – condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. È un diritto insindacabile».

Il racconto della nascita di Margherita e Andres, i figli di Tiziano Ferro

«Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo». Così Tiziano Ferro ha aperto il post, con cui ha annunciato di essere «diventato papà». Il cantautore ha poi parlato del grande impegno che comporta la decisione di diventare padri. «L’esperienza da genitori è il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri, che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione». E come firme alla fine del post, il cantautore ha messo le iniziali dei quattro membri della famiglia.