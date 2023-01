Tiziano Ferro, auguri di buon anno dal profilo di Vasco Rossi: cos’è successo

«Vi auguro un 2023 in cui possiate sentirvi protetti. E felici. Vi voglio bene: buon anno. Per par condicio questa volta, nella foto c’è Margherita». Sono gli auguri di buon anno postati da Tiziano Ferro ai fan di… Vasco Rossi! Infatti, per pochissimo, sembra che il post di Tiziano sia finito per sbaglio sulla pagina del cantante rock. Il problema è stato immediatamente risolto.

Tiziano Ferro fa gli auguri ai fan… Di Vasco Rossi

«La prima domenica del 2023!! È meglio se sorridi, take it easy!!» è il post di Vasco, che compare subito dopo con un video di un suo concerto. Per Tiziano Ferro è un momento molto particolare. Per il Natale, aveva postato un augurio con Andreas. «Che qualcuno vi sappia amare e saper proteggere come meritate. Questo il mio augurio. Buone Feste amici miei…» aveva pubblicato il cantante sulla sua pagina Facebook. «Quanta bellezza, tenerezza, dolcezza… nelle tue parole. Un balsamo per l’anima! Auguri!» aveva commentato Elena Sofia Ricci.

Tiziano e Vincent sono diventati genitori di Margherita e Andreas a febbraio 2022 e questo è stato il loro primo Natale insieme. Tiziano non aveva mai pubblicato foto dei bambini, ma ha voluto mostrarli ai fan durante gli auguri per le festività.

La nuova vita di Tiziano Ferro

Qualche tempo fa lo stesso Tiziano aveva postato un video dove veniva intervistato e, a un certo punto, si sentiva intervenire la piccola Margherita. Ferro aveva commentato con: «Io ci provo a registrare le video interviste, ma lei deve dire la sua!!! La mia piccola star!».

In quel caso, si vedeva solo la manina della piccola che toccava il naso di Tiziano. Insomma, per la loro famiglia è un cambiamento epocale, dopo che Tiziano e Vincent si sono sposati nel 2019. «Ho sempre amato il silenzio: adesso ascolto la tua voce nella stanza accanto e mi sento a casa» aveva dichiarato allora Tiziano su Vincent.