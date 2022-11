Tiziana Rivale chi è: canzoni, vita privata, marito e vero nome della cantante

Chi è Tiziana Rivale? La cantante e compositrice di Formia, oggi 64enne, aveva vinto il Festival di Sanremo nel 1983, per poi sparire dalle scene. Tempo dopo ha spiegato che allora ha attraversato un periodo terribile, che l’ha quasi condotta a togliersi la vita. Adesso, di tanto in tanto, partecipa a programmi televisivi e lavora molto all’estero.

Chi è Tiziana Rivale: età e vero nome

Tiziana Rivale, all’anagrafe Letizia Oliva, è nata a Formia il 13 agosto 1958. Oggi dunque ha 64 anni. Si è avvicinata al mondo della musica da giovanissima, prima ascoltando grandi artisti, come Frank Sinatra, Ella Fitzgerald e Aretha Franklin. Poi prendendo lezioni di canto a partire dagli 11 anni e partecipando a diverse gare canore. Tuttavia Rivale non si è completamente dedicata alla musica prima dell’età adulta. Dopo il diploma, infatti, si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza e si è laureata con una votazione di 110 e lode. A quel punto ha deciso che non era questa la sua strada e ha seguito la sua grande passione per il canto.

Nel 1983 è arrivato il successo, grazie alla vittoria del Festival di Sanremo con la canzone Sarà quel che sarà. Da quel momento Tiziana Rivale ha iniziato ad esibirsi sui palchi più importanti al mondo. Si è trattato, tuttavia, di un fulgore molto breve. Pur continuando a incidere, la cantante è praticamente sparita dalle scene. Non si sa esattamente perché questo sia accaduto, ma la cantante in seguito ha parlato di un momento difficile della sua carriera. «Se non fossi stata forte, dopo tutto quello che mi hanno fatto passare, mi sarei suicidata», ha rivelato a Spy di Alfonso Signorini.