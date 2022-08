Tiziana Morandi, chi è la mantide della Brianza che circuiva gli anziani

Deve rispondere di furto ai danni di anziani Tiziana Morandi, la 47enne per la quale sono scattate le manette al termine di un’indagine da parte della Procura di Monza. Secondo chi indaga, la donna avrebbe circuito gli anziani con il suo fascino per poi drogarli o derubarli. Le vittime che venivano scelte erano per lo più sole, vedove e pensionate in grado di garantirle lo stile di vita che ostentava sui social.

Tiziana Morandi: chi è

Affascinante, bionda, e con il fisico scolpito: così si presentava la donna alle persone che hanno spoto denuncia. Tra queste c’è una di un 71enne campano, che ha raggiunto a proprie spese la donna a Bellusco, in provincia di Monza Brianza, perché lei si sarebbe dichiarata disponibile ad aiutarlo nella vendita di monete antiche e pennini. Secondo quanto da lui dichiarato, sarebbe stato drogato con benzodiazepine e derubato. Il valore stimato della refurtiva sarebbe stato di circa 70 mila euro.

L’uomo, in questo stato, avrebbe acquistato per lei circa 4 mila euro di gioielli. Avrebbe poi dovuto incontrare il compratore dei suoi preziosi su un treno per Torino ma, arrivato a destinazione, dell’acquirente e della Morandi non c’era alcuna traccia. L’anziano ha avuto un malore ed è stato trasportato all’ospedale Mauriziano.

I Carabinieri che hanno perquisito la casa della 47enne dopo la denuncia hanno rinvenuto la refurtiva insieme a due bracciali d’oro. Nella perquisizioni sono emersi anche flaconi di Delorazepam e Sedivitax oltre a numerosi contanti. Di qui il trasferimento della donna a San Vittore.

Tiziana Morandi: i post su Facebook

“Combatterò perché i miei successi professionali siano attribuiti al mio impegno e non alle mie tette e mi aprirò centinaia di porte da sola”, scriveva Tiziana Morandi sul suo profilo Facebook.

“Posso pagarmi il conto al ristorante ma preferisco che lo faccia tu. Almeno al primo appuntamento. Non toglierai nulla alla mia femminilità, né tanto meno alla mia emancipazione. Ma si tratta di un’attenzione che io amo ricevere, specie all’inizio di una frequentazione. Si tratta di farmi sentire importante e la cosa mi piace. E io farò sentire importante te a tempo debito”, spiegava in un altro post.