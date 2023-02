Tiziana Mirabelli, chi è l’attivista che ha ucciso il suo vicino di casa a Cosenza

«Ho reagito a un tentativo di violenza sessuale». Così Tiziana Mirabelli, 47 anni, ha giustificato l’omicidio del vicino di casa, Rocco Gioffrè di 75 anni. Secondo il suo racconto, dopo un’aggressione da parte dell’uomo la donna lo ha accoltellato, colpendolo diverse volte, fino a ridurlo in fin di vita.

Omicidio a Cosenza

Tiziana Mirabelli avvrebbe agito per legittima difesa. L’attivista di Cosenza ha confessato nella casema dei Carabinieri, accompagnata dal suo legale Cristian Cristiano, di aver accoltellato il vicino Rocco Gioffré perché questi avrebbe tentato di aggredirla dopo che lei aveva rifiutato delle avances sessuali da parte di lui. I due abitavano sullo stesso pianerottolo del condominio e, dopo l’ennesima aggressione da parte del vicino, lei avrebbe preso un coltello da cucina colpendolo diverse volte all’addome e al petto. La donna ha raccontato ai militari di aver ucciso l’uomo a seguito di una lite scoppiata nel giorno di San Valentino. Poi avrebbe nascosto il cadavere nella sua abitazione.

I carabinieri della Compagnia di Cosenza, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno eseguito un provvedimento di fermo nei confronti della donna, che è stata portata in carcere. Le indagini sull’omicidio sono ora condotte dal pm Maria Luigia D’Andrea e coordinate dal procuratore Mario Spagnuolo.

Chi è Tiziana Mirabelli

Tiziana Mirabelli è descritta da chi la conosce come una donna «appassionata, cresciuta in una condizione disagiata ma impegnata nel sociale e sempre dalla parte dei più deboli». La donna, che ha precedenti per spaccio di droga, lavora in una cooperativa sociale ma alcune volte fa anche la badante. È particolarmente conosciuta a Cosenza per le sue battaglie a tutela dei diritti dei lavoratori delle cooperative sociali. Fa parte anche del Comitato Prendocasa, nato per risolvere il problema dell’emergenza abitativa, una delle pieghe che affliggono la zona.

Nel 2016 era stata candidata al consiglio comunale di Palazzo dei Bruzi nella lista Adesso Cosenza, a sostegno di Carlo Guccione, con 77 preferenze. Più volte era stata intervistata nelle tv territoriali durante delle manifestazioni per la tutela dei più deboli. Nel febbraio 2021 fu una dei protagonisti di un blocco stradale su Corso Umberto a Cosenza insieme ai dipendenti della cooperativa Don Bosco.