Tiziana Cantone, assolto l’ex fidanzato Sergio Di Palo

Arriva l’assoluzione per Sergio Di Palo. L’ex fidanzato di Tiziana Cantone è stato assolto da tutte le accuse: falsità privata, simulazione di reato, calunnia e accesso abusivo a sistema informatico. A dirlo è il giudice di Napoli Dario Gallo. La 31enne si suicidò nel 2016 dopo la diffusione di video privati e intimi che sarebbero stati diffusi da cinque persone. Di Palo e Cantone avevano quindi accusato queste persone di questa diffusione per il Web. Ora, Tiziana non c’è più, mentre i cinque sono stati prosciolti da ogni accusa. Di Palo era stato accusato quindi di calunnia, ma ora è stato assolto.

Tiziana Cantone, assoluzione per l’ex fidanzato

Stando al giudice, l’uomo è stato assolto dall’accusa di falsità perché il fatto non sussiste, così come per l’accusa di simulazione di reato. Per l’accusa di calunnia, invece, il fatto non costituisce reato. Infine, l’accusa di accesso abusivo a sistema informatico viene superata per improcedibilità. In più, Di Palo avrebbe commesso questi reati – secondo l’accusa – insieme a Tiziana, che però è morta. Invece, il reato di accesso abusivo a sistema informatico sarebbe stato portato avanti solo da Di Palo. In realtà, si è poi scoperto che era il suo profilo Facebook. Infine, solo Tiziana andò a denunciare ufficialmente le persone che poi furono assolte.

La giustizia non ha però fatto chiarezza su chi abbia diffuso quelle immagini. Infatti, dalle indagini emersero delle incongruenze nella testimonianza di Tiziana. Così la procura dispose l’archiviazione delle accuse per le 5 persone denunciate, ma non diede mai un nome su chi condivise per primo quelle immagini. I reati contestati sarebbero stati diffamazione e violazione della privacy.

I video della morte riapparsi

La Procura aveva riesumato i resti di Tiziana per capire se si era suicidata o se fosse stata uccisa. I video delle immagini di quella riesumazione apparvero sul Web dopo che la procura aveva riscontrato segni di impiccagione sul corpo.

La procura chiede la cancellazione dei video e così avvenne, ma nei giorni scorsi questi video sono tornati a galla e sono stati cancellati di nuovo.