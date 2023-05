Tivoli, insegnante di religione molestava minorenni: arrestato

La comunità di Tivoli, in provincia di Roma, è sconvolta dopo le vicende di cronaca che vedono protagonista la cittadina e un insegnante di religione. L’uomo, di 46 anni, avrebbe creato legami stretti con alcune famiglie dei suoi studenti e poi, durante le gite, avrebbe molestato minorenni. Quattro i ragazzi su cui, secondo la Procura di Tivoli, ha compiuto violenza sessuale, tutti tra i 10 e i 15 anni. E non si tratterebbe di un atteggiamento isolato, ma reiterato nel tempo, addirittura per anni.

L’annuncio del procuratore Menditto: «Gravemente indiziato per violenza sessuale»

L’indagine sarebbe partita nel marzo scorso quando uno dei quattro ragazzi molestati, oggi maggiorenne, ha deciso di sporgere denuncia. Gli episodi contestati sono tre, il primo nel 2016 e l’ultimo nel 2020. Intanto l’insegnante era stato sospeso e aveva cominciato a lavorare in una casa famiglia di Roma in cui venivano ospitati proprio minori vittime di abusi. Il Procuratore Francesco Menditto ha spiegato che l’indagato «dopo avere creato una relazione di fiducia e amicale con i minorenni e i loro genitori è gravemente indiziato di avere commesso violenze sessuali, specie approfittando di gite organizzate unitamente ad associazioni educative anche di carattere religioso, delle quali faceva parte».

Due segnalazioni di abusi mai trasmesse all’ufficio giudiziario

Dalle indagini è emerso anche che in passato erano state presentate alle autorità religiose ben due segnalazioni di abusi, ma che queste non erano mai state trasmesse all’ufficio giudiziario. E intanto, prima della sospensione, l’insegnante ha continuato a lavorare nelle scuole con incarichi diversi, anche laici, a stretto contatto con un gran numero di minorenni. Oggi il 46enne è ai domiciliari con braccialetto elettronico su disposizione della Procura di Tivoli.

Tivoli sconvolta anche dalla morte di un uomo sotto un treno

Giorni difficili per Tivoli, che appena sei giorni fa è finita agli onori della cronaca a causa del decesso di un 48enne, investito da un treno in stazione.

