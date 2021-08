I Titani stanno tornando. Almeno negli Stati Uniti. Da oggi infatti è disponibile sulla piattaforma HBO Max la terza stagione di Titans, serie tv ideata da Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti e basata sui Giovani Titani, supereroi della DC Comics. In Italia, la serie sarà disponibile su Netflix come avvenuto per le precedenti due stagioni, ma al momento non c’è una data di uscita ufficiale. La stagione partirà negli Stati Uniti oggi con l’anteprima mondiale dei primi tre episodi, prima di proseguire a cadenza settimanale fino al 21 ottobre.

Titans 3, trama e cast della serie tv da oggi su HBO Max

Cresce dunque l’attesa per sapere cosa accadrà ai giovani supereroi dell’universo DC. Già le immagini del primo trailer, rilasciato lo scorso mese sul canale ufficiale di HBO Max, avevano mandato in subbuglio i fan di tutto il mondo. I supporters più accaniti hanno potuto infatti apprezzare alcune scene riprese dal fumetto Una morte in famiglia, pubblicato dalla DC nel 1989: i più affezionati sapranno che si tratta della serie in cui il secondo Robin, all’anagrafe Jason Todd, viene ucciso dalla grande nemesi di Batman, Joker. Le sorprese però non sono finite qui. Titans 3 segnerà infatti l’ingresso di Barbara Gordon, alias Batgirl, che avrà il volto dell’attrice Savannah Welch.

La storia prenderà inizio dagli scioccanti eventi finali della seconda stagione. Nell’ultimo episodio, Nitghwing, Wonder Girl/Donna Troy era rimasta uccisa durante uno scontro con il malvagio Deathstroke. Dick Grayson (storico primo partner di Batman con il nome di Robin) aveva invece deciso di prendere i panni di un nuovo eroe, Nightwing. Intanto sulla Terra sta arrivando un nuovo e sconosciuto nemico, con l’obiettivo di mandare in subbuglio l’intera Gotham City.

Il cast della nutrita squadra dei supereroi di Titans 3 vede il ritorno di Brenton Thwaites nei panni di Nightwing/Robin e Anna Diop in quelli di Starfire. Non mancheranno Ryan Potter (Beast Boy), Teagan Croft (Raven), Curran Walters (Red Hood). Infine, Joshua Orpin e Alan Ritchson saranno rispettivamente Superboy e Hawk. Tra i nuovi ingressi, oltre alla già citata Savannah Welch, anche Damaris Lewis e Vincent Kartheiser con altri membri pronti ad aggiungersi nel corso della stagione. Atteso anche il ritorno di Iain Glen (già visto ne Il Trono di Spade) che riprenderà i panni di Batman e l’arrivo di due noti avversari, Spaventapasseri e Joker.