Leonardo DiCaprio e Kate Winslet sono i protagonisti di Titanic, in onda stasera martedì 12 ottobre 2021 alle 21.25 su Canale 5. Diretto dal regista James Cameron e uscito nelle sale cinematografiche nel 1997, il kolossal epico-romantico racconta la storia di Rose DeWitt Bukater e Jack Dawson, due ragazzi di classi sociali differenti che si innamorano perdutamente durante il tragico viaggio inaugurale sull’Atlantico dell’RMS Titanic, terminato bruscamente dopo 4 giorni con un terribile naufragio. A 24 anni dalla prima, Titanic rimane il terzo film con maggiori incassi nella storia del cinema dopo Avatar e Avengers: Endgame. Ma non è tutto: detiene anche il record di vittorie ai Premi Oscar (ben 11) e, nel 2017, è stato inserito nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti perché reputato patrimonio culturalmente storico e significativo.

Titanic: le cose da sapere sul film in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Titanic: il cast

Accanto a Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nei panni dei due protagonisti, troviamo anche Billy Zane (Caledon Hockley), Frances Fisher (Ruth DeWitt Bukater), Kathy Bates (Molly Brown), Victor Garber (Thomas Andrews), Bill Paxton (Brock Lovett), Ron Donachie (Henry Bailey), Charlotte Chatton (Madeleine Astor) e Eric Braeden (John Jacob Astor). Partendo da un budget di 200 milioni di dollari per la produzione e 85 milioni per la promozione, Titanic è stato il film più costoso mai realizzato fino ad allora. Quelle spese furono ripagate dai guadagni stellari che incassò ai box office, per un totale di 1.850.300.000 dollari.

Titanic: la trama

Il transatlantico Titanic, considerato un gioiello della tecnologia navale e il più lussuoso piroscafo da crociera mai realizzato prima, salpa dall’Inghilterra il 10 aprile 1912 con oltre 1500 passeggeri a bordo per il suo viaggio inaugurale. I viaggiatori sono divisi in tre classi, specchio delle loro diverse estrazioni sociali. Tra questi, l’avventuriero squattrinato Jack Dawson incontra la giovane Rose, promessa sposa del figlio di un magnate. I due si innamoreranno a prima vista e trascorreranno insieme la lunga e dolorosa notte del naufragio.

Titanic: tutte le trasposizioni televisive e cinematografiche della storia

La storia del Titanic è stata al centro di numerosi film e fiction televisive. Il primo in assoluto è stato Salvata dal Titanic, pellicola americana di Étienne Araud con Dorothy Gibson, sopravvissuta alla tragedia. Pubblicato nel 1912, è andato perduto nell’incendio degli studi dov’era stato conservato. Dello stesso anno, anche un film muto tedesco, poco noto, dal titolo In Nacht und Eis. Parecchio tempo dopo, nel 1943, il gerarca nazista Joseph Goebbels ordinò la creazione di un film destinato alla propaganda. Nacque così La tragedia del Titanic, diretto da Werner Klinger e Helbert Selpin con Sybille Schmitz e Hans Nielsen. L’eroe del racconto è, chiaramente, un ufficiale tedesco e tutta l’opera diventa un’allegoria, dove la perdita del Titanic è legata all’avarizia britannica piuttosto che, come sostenuto dagli storici rispetto alla tragedia reale, all’arroganza e alla presunzione umana. Non fu distribuito nelle sale per non impressionare un pubblico già turbato dai bombardamenti aerei. Dopo la guerra, ebbe grosso successo nell’Unione Sovietica per la sua forte natura anti-capitalistica. Nel decennio successivo, attorno al 1953, fu girato a Hollywood Titanic, diretto da Jean Negulesco con Barbara Stanwyck e Clifton Webb e, cinque anni dopo, nel 1958, approdò sul grande schermo Titanic, latitudine 41 nord, lavoro del britannico Roy Ward Baker e adattamento del libro Titanic: la vera storia, curato dallo storico Walter Lord. Forse perché prodotto con la consulenza di alcuni sopravvissuti, è considerato uno dei film più fedeli alla realtà. Tra 1979 e 1980, furono due i prodotti ispirati alla vicenda che videro la luce: SOS Titanic, telefilm anglo-americano di William Hale, e Blitz nell’oceano, ispirato al romanzo omonimo di Clive Cussler e diretto da Jerry Jameson. Fino agli Anni ’90, la storia fu poco considerata dagli sceneggiatori, che la ripresero nuovamente a cavallo tra il 1996 e il 1997, per la miniserie di Robert Lieberman Il Titanic, con Peter Gallagher e Catherine Zeta-Jones, a metà tra la finzione e la storia e, ovviamente, il capolavoro di Cameron, Titanic. Probabilmente, tra tutti, il progetto che ha fatto rinascere l’interesse per il Titanic, con la pubblicazione di libri e mostre. Per quanto riguarda le uscite più recenti, c’è davvero poco. Nel 2000 è stato rilasciato Titanic – La leggenda continua, cartone animato di Camillo Teti, e nel 2010 Titanic II, girato in gran parte a bordo di una nave nota come SS Titanic II e destinata a una sorte molto simile a quella della quasi omonima.