Roma, tirocinante accusa: «Violentata da un infermiere all’Umberto I»

Una tirocinante è stata violentata durante il servizio nel reparto di Urologia del Policlinico Umberto I da un infermiere di 55 anni. La giovane ha chiesto aiuto al pronto soccorso dello stesso ospedale, raccontando il terribile evento. L’uomo è stato denunciato e rilasciato dalla polizia, che indaga per violenza sessuale aggravata.

Tirocinante violentata all’Umberto I

Giovedì notte una tirocinante era in servizio al Policlinico Umberto I insieme a un infermiere più anziano. Il 55enne ha attirato la ragazza in uno sgabuzzino al terzo piano del reparto di Urologia e l’ha violentata. Come anticipato da la Repubblica, la giovane ha poi chiesto aiuto al pronto soccorso dello stesso ospedale. Lì è stata visitata, mentre raccontava il terribile evento. In seguito l’uomo è stato denunciato e rilasciato dalla polizia, che indaga per violenza sessuale aggravata. Da giovedì, per volere della direzione generale del policlinico, è stato anche sospeso dall’incarico.

Intanto gli agenti hanno sequestrato indumenti e lenzuola che sono stati trovati nel piccolo locale di servizio nel padiglione 29 per essere esaminati. Certeranno lì le conferme alla ricostruzione fornita dalla vittima, anche attraverso l’analisi delle tracce di dna che potrebbero essere state lasciate sui reperti dal sospettato. Entro sabato l’infermiere accusato dello stupro potrebbe comparire davanti al gip per l’udienza di convalida. Gli inquirenti stanno anche verificando se il 55enne in passato sia stato coinvolto in analoghe vicende di violenza sulle donne. Nel 2012, 2017 e 2019 altre inchieste su abusi sessuali e molestie all’Umberto I, in un caso indagato un primario e in un altro una dottoressa violentata da un senzatetto che si era introdotto negli spogliatoi.

L’azienda esprime vicinanza alla studentessa