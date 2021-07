Tokyo 2020: Mauro Nespoli vince l’argento nel tiro con l’arco

Dopo il bronzo di Lucilla Boari, fa ancora festa l’Italia del tiro con l’arco a Tokyo 2020. Mauro Nespoli contro il turco Gazoz conquista l’argento al culmine di un match tiratissimo e probabilmente si lascia dietro qualche rimpianto. In vantaggio prima per 2-0, poi per 3-1, l’arciere di Voghera, infatti, si è visto rimontare dallo sfidante che ha chiuso la pratica di misura all’ultimo set, imponendosi alla fine per 6-4. L’italiano in semifinale aveva battuto il taiwanese Chih-Chun Tang per 3-1, poi arrivato terzo. Con questa gara si conclude il programma olimpico del tiro con l’arco, l’appuntamento è adesso rimandato tra quattro anni, nel 2024, a Parigi.

Mauro Nespoli, la carriera dell’arciere lombardo

Classe 1987, il lombardo in carriera aveva già vinto due medaglie olimpiche entrambe nel concorso a squadre. Oro a Londra nel 2012, argento a Pechino quattro anni prima. Per lui dunque si tratta, dunque, del primo podio individuale a cinque cerchi. Sei ne aveva, invece, centrati ai mondiali, dove è arrivato tre volte terzo, due secondo e una primo, sempre a squadre.