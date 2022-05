A Tirana tifosi con maglie fasciste: «Roma marcia ancora»

La Roma si gode il trionfo europeo in Conference League. Una notte speciale, quella dei colori giallorossi, con la coppa conquistata grazie alla rete di Zaniolo contro il Feyenoord. Un 1-0 che consegna il 25 maggio 2022 alla storia per la formazione della capitale, nonostante due eventi abbiano macchiato i momenti precedenti la finale e la gara stessa, entrambi legati alla tifoseria. Da una parte, gli scontri a Tirana tra gli ultras romanisti e quelli olandesi hanno rovinato l’immediata vigilia della gara. Dall’altra è arrivata oggi la denuncia della presenza di alcuni sostenitori, presenti all’Arena Kombetare di Tirana, con indosso una maglia con riferimenti alla marcia su Roma e al regime fascista.

Tirana: tifosi indossano la maglia per la marcia su Roma

All’Arena Kombetare di Tirana erano in tanto, ma un gruppetto ha indossato una maglia bianca con su scritto «Roma marcia ancora». Il riferimento è alla marcia su Roma, evento che nell’ottobre del 1922 ha segnato l’inizio ufficiale del regime fascista in Italia. Non solo spazio per la festa, quindi, perché la presenza di questi riferimenti macchia quanto fatto vedere dal settore romanista. Un tripudio di colori e cori per una vittoria meritata e fortemente voluta. A rivelarlo è stato Repubblica: tra maglie e saluti romani, alcune frange della tifoseria hanno così portato anche la politica a Tirana. E non è la prima volta, perché già a inizio maggio durante Roma-Bologna era stata denunciata la presenza di uno striscione con la stessa scritta e la medesima grafica.

La polemica sul 26 maggio con la Lazio

E intanto sui social si scatena anche un’altra polemica, legata alla data della vittoria. Se per i romanisti il 25 maggio passerà alla storia come lo storico successo in Conference League, alla prima edizione della manifestazione, il 26 dello stesso mese ricorre l’anniversario della Coppa Italia vinta dalla Lazio nel 2013 proprio contro la Roma. Una ricorrenza che i biancocelesti hanno voluto festeggiare, come ogni anno, sbeffeggiati però dai romanisti che nella capitale hanno proseguito per tutto il giorno a celebrare il trionfo europeo.