Guerra in Ucraina, anche Tinder via dalla Russia

La più famosa tra le app di incontri, Tinder, lascerà la Russia entro il 30 giugno, più di un anno dopo l’esodo di massa da parte di applicazioni e servizi digitali occidentali, innescato dall’invasione dell’Ucraina. Match Group, la società madre della dating app, ha motivato la decisione affermando di essere «impegnata a proteggere i diritti umani».

«Non è una buona idea per un marchio come Tinder continuare le operazioni in una nazione in cui il capo di Stato è stato incriminato dalla Corte penale internazionale», ha affermato Jeff Perkins, direttore esecutivo di Friends Fiduciary, azionista di Match Group. Il riferimento è al mandato di arresto contro il presidente russo emesso dalla Corte contro Vladimir Putin, ritenuto responsabile del crimine di guerra di deportazione e trasferimento illegale di popolazione (in particolare bambini) dalle zone occupate dell’Ucraina alla Russia. A proposito di crimini, a settembre l’organo di polizia europeo Europol ha dichiarato che i trafficanti di esseri umani avevano iniziato a utilizzare in modo massiccio le app di appuntamenti come Tinder durante la crisi dei rifugiati dall’Ucraina, per adescare le loro vittime.

Tinder saluterà la Russia a 16 mesi dall’invasione dell’Ucraina

Match Group, che possiede anche le piattaforme di incontri Hinge, Match, Hinge, OkCupid e PlentyOfFish, già a marzo del 2022 aveva segnalato impatti negativi sulla sua attività europea dal continuare a operare in Russia. Tuttavia, fino al penultimo trimestre dell’anno scorso aveva continuato a registrare aumenti del fatturato, seppur limitati, rispetto al 2021. Molte altre app e servizi digitali occidentali, inclusi i giganti dello streaming di musica e video Spotify e Netflix, si sono ritirati dalla Russia poco dopo l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022. Entro il 30 giugno saluterà, con notevole ritardo, anche Tinder.