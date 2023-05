Tina Turner morta a 83 anni: addio alla cantante di (Simply) the Best

È morta a 83 anni Tina Turner, tra le più famose e acclamate interpreti della musica rock. La cantante, all’anagrafe Anna Mae Bullock, si è spenta nella sua casa in Svizzera dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo è stato il suo staff con la seguente nota: «Tina Turner, la regina del Rock’n Roll, è morta serenamente oggi all’età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Kusnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello».

Tina Turner morta a 83 anni

Con una carriera lunga più di mezzo secolo, che va dagli anni Sessanta agli anni Duemila, ha ricevuto dodici Grammy Awards, di cui otto competitivi e quattro onorari, tre Grammy Hall of Fame e un Grammy Lifetime Achievement Award. Dopo un iniziale successo commerciale con il marito Ike Turner (con il duo Ike & Tina Turner), con il quale ha inciso singoli di fama internazionale come It’s Gonna Work Out Fine e River Deep – Mountain High, negli anni Ottanta ha ottenuto un successo internazionale con l’album Private Dancer (1984), certificato platino in vari paesi con milioni di copie vendute, e la hit What’s Love Got to Do with It, diventato il suo unico primo posto nella U.S. Billboard Hot 100.

Una popolarità mantenuta viva con brani entrati nella storia della musica contemporanea come Better Be Good to Me, Private Dancer, We Don’t Need Another Hero e I Don’t Wanna Fight. Ma soprattutto The Best, singolo contenuto nell’album Foreign Affair nonché uno dei suoi successi più grandi con oltre sei milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Nel 1999 ha pubblicato il suo ultimo album Twenty Four Seven, mentre al termine del Tina!: 50th Anniversary Tour nel 2009 si è ritirata dalle scene pubbliche. Nel 2004 la rivista Rolling Stone l’ha inserita al 17º posto nella classifica dei migliori cantanti di sempre e l’anno successivo è stata insignita del Kennedy Center Honors per le sue performance artistiche, entrando a far parte di una ristretta cerchia di artisti comprendente anche Aretha Franklin, Ray Charles, Little Richard e Chuck Berry. Tra gli altri traguardi degni di menzione, l’essere stata la prima artista afrostatunitense e la prima donna ad apparire sulla copertina della rivista Rolling Stone (1967) e l’attribuzione di una stella sulla Hollywood Walk of Fame.