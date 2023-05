Tina Turner, le reazioni alla morte della cantante dalla Casa Bianca ad Armani

Sono tantissimi i volti dello spettacolo, della politica e della musica che, da ogni parte del mondo, hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di Tina Turner, morta ieri all’età di 83 anni nella sua casa in Svizzera. Dalla Casa Bianca alla Nasa, da Giorgio Armani a Elthon John, tutti concordano sul talento unico e sulla grandezza dell’artista, considerata «la regina del rock and roll» nonché una delle cantanti di maggior successo della contemporaneità.

Le reazioni alla morte di Tina Turner

«Prima di essere la regina del rock and roll, Tina Turner era la figlia di un contadino del Tennessee. Da bambina ha cantato nel coro della chiesa prima di diventare una delle artiste di maggior successo di tutti i tempi. Oltre ad essere un talento irripetibile che ha cambiato per sempre la musica americana, la forza personale di Tina era notevole. Superando le avversità e persino gli abusi, ha costruito una carriera per i secoli e una vita e un’eredità che erano interamente sue», ha scritto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Oltre alla Casa Bianca, anche la Nasa ha voluto omaggiare la cantante: «La migliore. La sua legacy vivrà per sempre tra le stelle».

Simply the best. Music legend Tina Turner sparkled across the stage and into millions of hearts as the Queen of Rock ‘n’ Roll. Her legacy will forever live among the stars. pic.twitter.com/W0OGq61vwT — NASA (@NASA) May 24, 2023

Dal mondo della musica si sono levate, tra le altre, le voco di Elton John e Mariah Carey. «Abbiamo perso una delle più emozionanti ed elettriche performer del mondo. Una leggenda assoluta su disco e sul palco. Era intoccabile. Condoglianze a Erwin e alla sua famiglia. La notizia più triste», ha scritto il cantante, a cui ha fatto eco la collega: «Le parole leggendaria, iconica, diva e superstar sono spesso abusate, eppure Tina Turner le incarna tutte e molte altre ancora: un’incredibile performer, musicista e pioniera. Per me sarà sempre una sopravvissuta e un’ispirazione per le donne di tutto il mondo. La sua musica continuerà a ispirare le generazioni a venire. Riposa in pace, regina».

The words legendary, iconic, diva, and superstar are often overused and yet Tina Turner embodies them all and so many more – an incredible performer, musician and trailblazer. To me, she will always be a survivor and an inspiration to women everywhere. Her music will continue to… pic.twitter.com/ur7djmFHnW — Mariah Carey (@MariahCarey) May 24, 2023

Dall’Italia si segnala il commento dello stilista Giorgio Armani: «Ho saputo della scomparsa di Tina Turner con tristezza e incredulità: con la sua incredibile energia sembrava eterna. La sua musica lo è certamente. Mi mancherà una grande amica, che ho avuto anche il piacere di vestire tante volte. Nella vita era come se fosse sul palco: pura energia. Sono profondamente addolorato».

Anche Eros Ramazzotti, che insieme a Tina ha inciso la versione in doppia lingua di Cose della vita, ha voluto ricordare l’artista: «È stata una delle più grandi artiste di tutti i tempi, una grande donna, un’icona mondiale. Tina è stata per tutti noi un simbolo sotto ogni forma, artistica e umana. Perdiamo il meglio, una persona straordinaria. Ciao Tina, ti sarò sempre riconoscente».