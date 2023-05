Tina Turner, il duetto con Eros Ramazzotti in Cose della vita

Eros Ramazzotti ha duettato con Tina Turner negli anni Novanta con un brano tradotto in due lingue che fu un successo mondiale. Un rapporto di stima che è durato negli anni.

Il duetto tra Tina Turner ed Eros Ramazzotti

Tina Turner è stata tra gli artisti internazionali più amati in Italia dove ha tenuto svariati concerti. La prima apparizione nel nostro paese fu nel 1979 quando partecipò come ospite a Luna Park, il varietà di Rai 1, all’epoca Rete 1, al fianco di Pippo Baudo. Nello stesso anno, fu ospite anche del Festival di Sanremo, condotto da Mike Bongiorno. La leggenda americana è ospite della kermesse musicale anche nel 1996 e nel 2000, incrociando nuovamente Baudo.

Un legame con l’Italia di lunga data che la portò, nel 1993, anche ad un insolito ed inaspettato duetto con Eros Ramazzotti. Il cantante romano e la star statunitense cantarono il brano Cose della vita, inciso nella versione in doppia lingua. Un pezzo che viene ripreso dai due cantanti nel 1997 in una nuova edizione intitolata Can’t stop thinking of you (Non posso smettere di pensarti) e che i due artisti hanno riproposto anche dal vivo in un concerto a Monaco, in Germania, nel luglio del 1998.

Il cordoglio del cantante romano per la scomparsa dell’artista

Tina Turner ed Eros Ramazzotti sono rimasti sempre in ottimi rapporti non perdendo mai i contatti. E, proprio nella giornata della scomparsa della regina del rock and roll, il cantante ha affidato ad Instagram un messaggio commosso e di grande stima: «Sono profondamente scosso dalla notizia della scomparsa di una delle più grandi artiste di tutti i tempi, una grande donna, un’icona mondiale. Tina è stata per tutti noi un simbolo sotto ogni forma, artistica e umana. Perdiamo il meglio, una persona straordinaria. Ciao Tina, ti sarò sempre riconoscente».