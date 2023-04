Tina Anselmi stasera su Rai1: trama, cast e curiosità sul film

In occasione della Festa della Liberazione, Rai1 ricorda la vita di una donna forte e determinata che con le sue azioni ha segnato un’epoca. Stasera 25 aprile alle 21.25 andrà infatti in onda Tina Anselmi – Una vita per la democrazia che racconta la storia della prima donna a ricoprire il ruolo di ministro in Italia. Partendo dalle sue esperienze durante la Seconda guerra mondiale, la narrazione giungerà fino ai lavori al governo per l’emancipazione femminile, oltre che per il lavoro e la salute. Nel cast Sarah Felberbaum nel ruolo della protagonista, oltre ad Alessandro Timberi, Sara D’Amario e Antonio Piovanelli. Alla regia Luciano Manuzzi, che ha realizzato il film su soggetto di Anna Vinci. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Tina Anselmi – Una vita per la democrazia, trama e cast del film stasera 25 aprile 2023 su Rai1

La narrazione del film di Manuzzi si apre durante la Seconda guerra mondiale, quanto Tina Anselmi (Sarah Felberbaum) è ancora adolescente. A soli 16 anni, sperando di agire per il bene comune, diventa staffetta partigiana, portando documenti fra Castelfranco e Treviso. Qui conosce Nino (Piero Cardano), studente di medicina che come lei sogna un’Italia libera e in pace. Nel 1945, con la fine della guerra, Tina scopre però che una profonda ingiustizia domina il nostro Paese, soprattutto verso le giovanissime operaie delle filande. Un’ingiustizia che la spinge ad entrare in un sindacato, dove cresce con Francesca Meneghin (Benedetta Cimatti). È proprio durante questa militanza che nasce in lei quello che, solo molti anni dopo, diventerà la Commissione per le Pari Opportunità. La sua forza e la sua determinazione non crollano nemmeno con la morte di Nino, che perde la vita dopo aver contratto la tubercolosi.

"Mi sento molto vicina a #TinaAnselmi: ho voluto lavorare sul suo spirito e la sua determinazione.

Mi auguro che il film possa raccontare alle nuove generazioni cosa è stato fatto per spingere a fare sempre di più".

Sarah Felberbaum Una clip in anteprima 👇 pic.twitter.com/dgd5QB4KpC — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) April 17, 2023

Grazie al legame con la Democrazia Cristiana e il suo leader Aldo Moro, Tina entra in contatto con Roma e nel 1976 diventa ministro del Lavoro. È la prima donna a ricoprire tale carica. Dopo due anni e l’abolizione delle differenze salariali fra uomo e donna alle spalle, diventa ministra della Salute, portando sul suo tavolo leggi e riforme importanti. Prendono vita, fra gli altri, la legge sull’aborto e l’istituzione del Sistema sanitario nazionale. Il sequestro di Aldo Moro però stravolge ogni agenda politica. Tina però non intende fermarsi e, nel 1981, diventa presidente della Commissione di indagine sulla loggia massonica P2. Nuovamente, unica donna in un mondo ancora profondamente maschilista. Giorno dopo giorno, scopre come il potere abbia governato nell’ombra, creando un mondo molto diverso da quello che aveva sempre creduto di vivere. Fra pressioni e continue minacce, però, saprà ancora una volta fare la storia.

Tina Anselmi, qualche curiosità sul film stasera 25 aprile 2023 su Rai1

Accanto ai volti principali, il cast del film comprende anche Antonio Piovanelli, che recita nei panni del presidente della Repubblica Sandro Pertini, capo dello Stato dal 1978 al 1985. Nel cast anche Sara D’Amario, che riporta in vita Nilde Iotti, cara amica della protagonista nonché la prima donna a ricoprire la carica di presidente della Camera dei Deputati. La regia è invece opera di Luciano Manuzzi, mentre soggetto e sceneggiatura sono opera di Anna Vinci e Monica Zapelli con la collaborazione di Marta e Ilaria Storti. Il film è inoltre tratto da La P2 nei diari segreti di Tina Anselmi di Anna Vinci e Storia di una passione politica scritto dalla stessa protagonista. Location principali per le riprese del film sono stati Bassano del Grappa e Castelfranco Veneto.