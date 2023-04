Timothée Chalamet e Kylie Jenner si stanno frequentando? Gli indizi

Dall’America lanciano la bomba: l’attore Timothée Chalamet e l’imprenditrice del mondo dei cosmetici Kardashian, Kylie Jenner, si starebbero frequentando per una nuova love story.

Il gossip tra Timothée Chalamet e Kylie Jenner

Nessuno conosce l’eventuale fidanzata dell’attore Timothée Chalamet, tuttavia, gossip recenti lo vedrebbero impegnato in un flirt con Kylie Jenner, influencer americana che fa parte della dinastia Kardashian. Di notizie ufficiali non si hanno però, infatti il gossip sarebbe nato da una story del profilo Instagram Deuxmoi, in cui venivano mostrate alcune foto della frequentazione tra i due. Secondo queste fonti, la storia tra Timothée Chalamet e Kylie Jenner sarebbe scoppiata a gennaio, quando si erano visti insieme ad Aspen. Alcuni video circolanti sui social avrebbero ripreso una loro chiacchierata nella località statunitense. In seguito, Timothée Chalamet e Kylie Jenner si sarebbero visti alla Paris Fashion Week: non a caso entrambi erano presenti alla sfilata di Jean Paul Gaultier. Tutti indizi e supposizioni ma nessuna prova concreta. Sempre le stesse fonti ipotizzano che un nuovo incontro, magari come coppa ufficiale, possa esserci al Coachella Festival, dove sono attesi entrambi. Deuxmoi ha diffuso la notizia anche sul suo profilo ufficiale Twitter. Comunque, bisogna attendere per avere notizie ufficiali o smentite su quella che diventerebbe una delle coppie più seguite del mondo dello spettacolo.

Bones and all, l’ultimo progetto dell’attore tanto chiacchierato

Timothée Chalamet fa parlare di sé non solo per i gossip con Kylie Jenner ma anche per le sue interpretazioni cinematografiche. Infatti, il suo ultimo progetto è stato «Bones and All», film diretto da Luca Guadagnino. L’attore ha recitato come protagonista al fianco di Taylor Russell e la sua performance è stata molto apprezzata dalla critica. La pellicola racconta la storia di due antropofagi che vivono da rinnegati cercando di convivere con la loro natura fuori dal comune e dalle regole della società. Si tratta della seconda collaborazione tra Chalamet e il regista siciliano visto che i due avevano inizialmente lavorato al film «Chiamami col tuo nome» realizzato nel 2017.