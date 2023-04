Timothée Chalamet interpreterà Bob Dylan nel biopic diretto da Mangold

La carriera di Timothée Chalamet pare inarrestabile. Dopo il ruolo da protagonista in Dune, di cui presto arriverà il secondo episodio, e quello, anch’esso in arrivo, del giovane cioccolataio Wonka di Paul King, il 27enne si confronterà con un monumento come Bob Dylan. Annunciate nel 2020, le riprese del biopic sul menestrello di Duluth erano state rinviate a tempo indeterminato a causa della pandemia Covid. Il regista James Mangold, che ha girato anche il prossimo Indiana Jones (Indiana Jones e il quadrante del destino, nelle sale il 28 giugno), ha confermato che i lavori sul set cominceranno il prossimo agosto. La casa di produzione è la Searchlight Pictures e il biopic sarà basato sul libro del 2015 Dylan Goes Electric di Elijah Wald su una sceneggiatura scritta da Jay Cocks.

Chalamet canterà le canzoni di Dylan

Ma non è tutto. Come dichiarato da Mangold al sito Collider, Timothée Chalamet non si limiterà a prestare il volto a Bob Dylan: sarà infatti lui stesso a interpretare le sue canzoni. Non proprio una novità per l’attore che in Wonka ha già affrontato scene musicali. Nel biopic su Dylan, intitolato in un primo momento Going Electric e poi A Complete Unknown (verso tratto dal brano Like a Rolling Stone), James Mangold, al lavoro anche su un progetto per Starwars e noto per il film biografico su Johnny Cash Walk The Line (2005), ma anche per Le Mans 66 (2019), ha intenzione di concentrarsi sulla decisione di Dylan di passare alla chitarra elettrica nel 1965. Chalamet dovrà quindi cimentarsi con entrambi i tipi di strumento. Quello annunciato da Mangold non è il primo biopic sul cantautore. Nel 2007 Todd Haynes girò In I’m Not There, una commedia drammatica fantasy, con Christian Bale e Cate Blanchett. «È un momento così straordinario nella cultura americana e la storia di un giovane Bob Dylan di 19 anni che arriva a New York con due dollari in tasca e diventa una fenomeno mondiale nel giro di tre anni è una storia vera così interessante e su un momento così importante nella scena americana», ha detto il regista aggiungendo che alcuni personaggi della scena musicale come Woody Guthrie, Pete Seeger e Joan Baez faranno parte della storia. Chalamet, che di recente ha recitato in Bones and All di Luca Guadagnino, regista che lo aveva voluto già come protagonista in Chiamami col tuo nome nel 2017.