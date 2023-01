Timofej Andrijashenko: età, origini, fidanzata e biografia del ballerino

Timofej Andrijashenko è un ballerino lettone, il primo del corpo di ballo del Teatro alla Scala dal 2018. Nel 2022 ha chiesto la mano della collega Nicoletta Manni all’Arena di Verona durante l’evento Roberto Bolle and Friends.

Timofej Andrijashenko: la biografia e la carriera

Timofej Andrijashenko inizia a studiare danza all’età di 14 anni presso l’Accademia Nazionale Statale di Riga in Lettonia. In seguito vince un concorso che gli permette di guadagnarsi una borsa di studio utile a frequentare il Russian Ballet College di Genova, diretto da Irina Kashkova, dove si diploma nel 2013 con il massimo dei voti.

Dopo vari spettacoli, il ballerino inizia la sua carriera e, nel marzo 2014, entra nel Corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma interpretando dei ruoli anche come primo ballerino. Dal novembre 2014 entra a far parte del Corpo di ballo del Teatro della Scala di Milano dove, dal 2018, è stato promosso primo ballerino. Tra i principali ruoli che ha interpretato possiamo citare Romeo in Romeo e Giulietta, Schiavo in Ballo Excelsior, Basilio in Don Chisciotte e Siegfried ne Il Lago dei Cigni.

Timofej Andrijashenko: origini, vita privata e fidanzata

Timofej Andrijashenko è nato a Riga il 29 novembre 1994 e ha dunque 28 anni. Da tempo è il fidanzato di Nicoletta Manni, anche lei prima ballerina della Scala di Milano. I due giovani si sono conosciuti nel 2012 e da quel momento il danzatore ha cercato di conquistare la collega. Nel luglio 2022, durante l’esibizione del Roberto Bolle and Friends all’Arena di Verona, il ballerino ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata, lasciando quest’ultima visibilmente emozionata. Stando a quanto riferito dai due ballerini, la data del matrimonio non è ancora stata scelta.