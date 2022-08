Timo Baumgartl torna in campo, il calciatore ha vinto la sua partita contro il tumore

Timo Baumgartl ha vinto la sua partita contro il tumore. Dopo il ciclo di chemioterapia, a cui aveva dovuto sottoporsi per un cancro ai testicoli, il calciatore è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra dell’Union Berlino. Ecco come sta lo sportivo.

Timo Baumgartl alle prese con il tumore, torna ad allenarsi

Timo Baumgartl ha postato, in condivisione con l’account della squadra, una foto sui social network che ha rallegrato i suoi fan. Nell’immagine c’è il calciatore a bordo campo, sorridente, in procinto di allacciare gli scarpini. “Baumi è tornato! Piacere di rivederti con le scarpe da calcio”, è stata la dedica del club, che lo ha riaccolto per gli allenamenti.

Ciò significa che, almeno per il momento, Baumgartl ha vinto la partita più importante di tutte: quella contro il tumore. Lo scorso aprile, infatti, allo sportivo i medici avevano diagnosticato un cancro ai testicoli. La terapia è stata un intenso ciclo di chemioterapia, che ha fatto cadere tutti i capelli al calciatore, e lo ha costretto a un letto di ospedale dal quale spesso Timo ha condiviso degli scatti.

I social infatti in quel difficile periodo sono stati la sua finestra sul mondo. “Aggiornamento rapido: sono ancora qua”, aveva scritto tempo fa, steso su un lettino del reparto oncologico, mentre gli veniva somministrato il farmaco. In seguito aveva condiviso su Instagram una foto di se stesso, completamente rasato, con gli occhi chiusi di fronte al mare. Insieme alla foto aveva solo digitato le emoticon di una clessidra e la nuvoletta dei pensieri dei fumetti, come a suggerire che l’attesa della guarigione porta a riflettere.

L’operazione e gli altri compagni ammalati

Timo Baumgartl si è sottoposto la scorsa settimana a un intervento al Berlin Charité Hospital. I medici hanno così potuto asportare la massa maligna che, fortunatamente, era a uno stadio iniziale. Anche per questo non è stato ritenuto necessario predisporre cure ulteriori.

Il caso di Baumgartl è uno dei tre che ha sconvolto la Bundesliga. Altri due calciatori si sono ritrovati nelle stesse condizioni. Si tratta dell’attaccante del Borussia Dortmund, Sébastien Haller (ha subito un intervento per la rimozione di un tumore maligno ai testicoli), che resterà lontano dai campi per diversi mesi. Ma anche del calciatore dell’Hertha BSC Marco Richter.