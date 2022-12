Time, è Zelensky la “Persona dell’anno”

Dopo il Financial Times, anche Time “incorona” Volodymyr Zelensky come “Persona dell’anno”. Il successo del presidente ucraino «come leader in tempo di guerra si è basato sul fatto che il coraggio è contagioso. Si è diffuso attraverso la leadership politica ucraina nei primi giorni dell’invasione, quando tutti si sono resi conto che il presidente era rimasto nei paraggi», scrive la rivista statunitense. «Se questa sembra una cosa naturale da fare per un leader durante una crisi, considerate un precedente storico. Solo sei mesi prima, il presidente dell’Afghanistan, Ashraf Ghani, un leader molto più esperto di Zelensky, era fuggito dalla sua capitale mentre le forze talebane si avvicinavano».

«Zelensky ha galvanizzato il mondo in un modo che non si vedeva da decenni», ha scritto il caporedattore di Time Edward Felsenthal, per il quale la scelta quest’anno «non è mai stata così netta». Zelensky ha superato gli altri candidati tra cui il presidente cinese Xi Jinping, la politica statunitense Liz Cheney e la filantropa MacKenzie Scott, ex moglie di Jeff Bezos.

TIME’s 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa — TIME (@TIME) December 7, 2022

«La sua decisione di non lasciare Kyiv è stata cruciale»

«Nelle settimane trascorse dall’inizio dei bombardamenti russi il 24 febbraio, la sua decisione di non lasciare Kyiv ma di restare e raccogliere sostegno è stata cruciale. Dal suo primo post di 40 secondi su Instagram il 25 febbraio, che mostrava che il suo gabinetto e la società civile erano intatti e sul posto, ai discorsi quotidiani pronunciati da remoto ad istituzioni come i parlamenti, la Banca mondiale o i Grammy Awards, il presidente dell’Ucraina era ovunque», scrive il periodico, che fin dal 1927 assegna il riconoscimento alla personalità che si ritiene abbia avuto la maggiore influenza a livello globale nell’anno che volge al termine. La prima “persona dell’anno” fu l’aviatore americano Charles Lindbergh, che ottenne il titolo dopo aver effettuato il primo volo transatlantico senza scalo da New York a Parigi.

Pochi giorni fa è stato scelto come “Persona dell’anno” dal Financial Times

A maggio Zelensky era già stato votato come “Persona più influente dell’anno” dai lettori della rivista statunitense. E appena due giorni fa è stato scelto come “Persona dell’anno” anche dal quotidiano britannico Financial Times: il giornale ha attribuito la decisione alla «straordinaria dimostrazione di leadership e forza d’animo» di Zelensky, definendolo «un Churchill per l’era dei social media».