Time Out, i 10 quartieri più cool al mondo: vince Guadalajara

Il mondo è pieno di città eccellenti, piene di meraviglie da ammirare con tutti i cinque sensi. Ognuna di esse vanta un quartiere unico per architettura, gallerie d’arte, offerta gastronomica e locali per il divertimento. Come si fa a definire quello più cool di tutti? Da cinque anni Time Out stila una speciale classifica che tiene conto delle opinioni degli abitanti di ogni metropoli e dei giudizi di alcuni esperti. «In parole povere, sono luoghi incredibili in cui essere in questo momento», si legge sulla rivista britannica. La medaglia d’oro 2022 è andata a Colonia Americana di Guadalajara, nel Messico occidentale. Seguono Cais do Sodré a Lisbona e Wat do Billage a Siem Reap, in Cambogia. Fuori dalla Top 10 l’Italia, solo 20esima grazie a Rione Sanità di Napoli. Per Time Out è infatti «un quartiere grintoso e alla moda, brulicante di artigiani storici, mastri pizzaioli e collettivi sociali».

LEGGI ANCHE: Time Out, le 10 strade più cool del mondo: vince il Canada

Time Out, la classifica dei 10 quartieri più cool al mondo nel 2022

1. Colonia Americana (Messico), l’epicentro underground di Guadalajara

Il quartiere più cool al mondo si trova in Messico. Per l’esattezza a Guadalajara, nell’ovest del Paese. Si tratta di Colonia Americana, accanto al più antico El Centro. Time Out ne elogia la «miscela tagliente di art déco e ville neoclassiche con magazzini che contengono i migliori locali della città». Sugli scudi il museo Tiro al Blanco e il suo bar Modo, dove assaporare un ottimo caffè. «La vita di strada è imbattibile», ha detto James Manning di Time Out. Inoltre, ogni anno a marzo si tiene il Festival Internazionale del Cinema.

2. Cais do Sodré (Portogallo), il quartiere dei buongustai di Lisbona

«Il quartiere dove i giovani chef più promettenti di Lisbona stanno aprendo nuovi ristoranti». Così Time Out ha motivato la scelta di Cais do Sobré, in Portogallo. Situato lungo il fiume che attraversa la città, è famoso per la vita notturna ma soprattutto per le opzioni culinarie. Emblematica la Pink Street (nella foto in alto) con l’asfalto color rosa e i locali sui marciapiedi. Punto di riferimento dei buongustai portoghesi, vanta gli eccellenti Quiosque de Sao Paul per la birra e Tricky’s per un buon vino. Impossibile non fare un salto al Mercado de Productores con generi alimentari di tutto il Paese.

3. Wat Bo Village (Cambogia), dentro la “Città del Tempio” di Siem Reap

Poco fuori dal caotico centro di Siem Reap, la “Città del Tempio” in Cambogia, si trova Wat Bo Village. Qui è possibile ammirare l’omonimo monastero e la pagoda, per immergersi nella tradizione locale. Grazie però a un recente restyling nel 2021, è oggi anche fulcro della vita notturna e di attrazioni per i turisti. Stewart on 26, che prende il nome dall’omonima strada, ospita frequentemente i dj della città, mentre l’istituto di cucina biologica Tevy’s Place è simbolo di qualità enogastronomica.

4. Ridgewood (Usa), Time Out elogia anche la Grande Mela

Un perfetto equilibrio fra tradizione decennale e novità. Questa la ricetta vincente di Ridgewood, quartiere del Queens newyorkese che si è piazzato ai piedi del podio di Time Out. Sebbene sia in costante evoluzione, con nuovi bar e locali che prendono vita giorno dopo giorno, mantiene intatta la sua storia anche grazie alle abitazioni di mattoni. Inoltre, ospita la più antica casa coloniale in pietra di New York, la Vander Ende-Onderdonk House, in piedi dal 1709. Eccellenti anche le feste domenicali al Nowadays, spazio di 16 mila metri quadri attivo h24.

5. Mile End (Canada), Time Out fra i migliori locali di Montréal

Quinto posto fra i quartieri più cool al mondo per Mile End, a Montréal. Parte del distretto Plateau-Mont-Royal, rappresentò in passato un hub per gli artisti immigrati. Oggi è invece, secondo Time Out, un’enclave dei migliori ristoranti della città, tra cui Kabinet, Le Sparrow e Lucki Delite. Gli amanti della cultura possono invece perdersi fra le numerose librerie indipendenti e botteghe dove prendono vita i candelabri. Ogni fine novembre spazi a Digital Block Party, evento di musica techno e house.

6. Barrio Logan, il quartiere di San Diego con 80 murales chicani

A soli 25 chilometri dal confine fra Usa e Messico si trova il Barrio Logan, quartiere di San Diego, «vivace e storico centro della cultura messicana e statunitense». Si trova a pochi passi da Chicano Park, area che negli Anni 60 fu teatro di manifestazioni politiche. Oggi ospita la più grande concentrazione di murales chicani, cittadini americani ma di origine messicana, al mondo. Presenti infatti oltre 80 opere raffiguranti i guerrieri aztechi o grandi personaggi del passato come Frida Kahlo. Ogni anno ad aprile si tiene un evento con show di danza, band dal vivo e laboratori d’arte.

7. Shimokitazawa (Giappone), Time Out premia il quartiere più cool di Tokyo

Assente dal 2019, quest’anno è rientrata nella classifica di Time Out anche Tokyo con Shimokitazawa, o Shimokita come lo chiamano i residenti. Eppure, grazie a un nuovo ammodernamento, coloro che non lo vedono da qualche anno potrebbero faticare a riconoscerlo. Precedentemente noto per i negozi vintage, oggi punto di riferimento per cinefili, amanti del caffè e buongustai. Fra gli eventi, spicca a metà agosto il Festival Awa-Odori che riunisce i migliori ballerini della città sulla via dello shopping Ichibangai.

8. Cliftonville (Regno Unito), il quartiere di Margate con grotte suggestive

All’estremo est dell’Inghilterra si trova la città di Margate con il suo suggestivo quartiere Cliftonville. Qui è possibile trascorrere una tranquilla giornata al mare, assaggiando ottimi fish & chips oppure ammirando le bellezze paesaggistiche. A renderlo l’ottavo quartiere più cool al mondo per Time Out sono però le grotte omonime e la più suggestiva Grotta delle Conchiglie. Tante le gallerie d’arte, frutto dell’opera di centinaia di londinesi che hanno preferito la più economica Margate al caos della Capitale. Ad agosto si tiene il Margate Pride, ma ogni giorno si può bere qualcosa nel locale queer Camp.

9. Barrio Yungay (Cile), il colorato quartiere cool di Santiago

Penultimo posto della Top 10 di Time Out per Barrio Yungay, quartiere della capitale cilena Santiago. Oggi rappresenta una vera calamita per i giovani, grazie a spazi dallo stile bohémien e attraenti viali. Gli amanti della natura possono rifugiarsi nel Parque Quinta Normal, prima di assaggiare le tradizioni culinarie nella sempre più fiorente scena enogastronomica. Sugli scudi le proposte di Selvaggio Bakery e Yungay Viejo. Impossibile non prenotare un biglietto per gli spettacoli di tango o bolero nel Teatro Comunitario Novedades, che ogni anno presenta un calendario ricco e vario.

10. Cours Julien (Francia), l’elegante quartiere a est del porto turistico di Marsiglia

Chiude la Top 10 Marsiglia con il suo emblematico Cours Julien. I locali lo chiamano Cours Ju, elegante gioco di parole che richiama “corte-jus”, traducibile con cortocircuito. Un tempo ospitava i mercati all’ingrosso della città francese, mentre oggi è teatro di musica dal vivo e attiva movida notturna. Come sottolinea Time Out, è l’unico quartiere privo di dipinti, ma non per questo meno artistico. È facile infatti perdersi fra i tanti graffiti che popolano i vicoli acciottolati. Tra fine agosto e inizio settembre si tiene il Kousskouss Festival con 10 notti che esaltano l’omonima pietanza nordafricana.