Time, chi sono le 100 persone più influenti del mondo nel 2023

L’appuntamento annuale con una delle classifiche più attese è arrivato: la rivista statunitense Time ha infatti pubblicato la lista delle cento persone più influenti del 2023. I nomi dei fortunati sono stati resi noti ieri sera, durante un galà dedicato tenutosi presso il Frederick P. Rose Hall del Lincoln Center a New York.

La serata, iniziata dal magico red carpet, si è popolata di star, almeno 300 partecipanti, tra le più o meno celebrate.

Presentato da Jennifer Coolidge, una delle cover star di TIME100 e recente vincitrice di un Golden Globe per la sua interpretazione in The White Lotus , l’evento ha riunito più di 300 partecipanti, tra cui Kim Kardashian , l’attore di Beef Ali Wong, la star di Creed Michael B. Jordan e il famoso regista Steven Spielberg. Come affermato da Sam Jacobs, di recente nominato caporedattore del Time: «La nostra missione in TIME è raccontare le storie essenziali delle persone che modellano e migliorano il mondo. Queste sono le storie di TIME 100. Voi siete i pionieri e gli artisti, gli innovatori e le icone, che si uniscono a noi qui stasera e che stanno affrontando le più grandi sfide del mondo… Questa è la potere di questa notte».

La serata è iniziata con l’aperitivo prima dell’evento, che ha visto ospiti come Drew Barrymore e Padma Lakshmi socializzare e anche Amy Poehler e Audrey Plaza. L’artista vincitrice del Grammy Award Doja Cat e la cantautrice e attrice americana Lea Michele hanno incantato i presenti con interpretazioni di Woman e Don’t Rain on My Parade.

Steven Spielberg è stato premiato al TIME100 Gala con il primo TIME100 Impact Award assegnato negli Stati Uniti. Il premio gli è stato consegnato da due attori la cui carriera è iniziata con il suo lavoro: Drew Barrymore, che ha recitato nel film del regista del 1982 ET the Extra Terrestrial, e Ke Huy Quan , il cui primo ruolo da attore è stato nel film di successo di Spielberg del 1984 Indiana Jones and the Temple di Doom . Il regista premio Oscar ha ricevuto una standing ovation e nel suo discorso di accettazione ha dichiarato di essere molto orgoglioso di aver lanciato Barrymore e Huy Quan sulla scena di Hollywood.

Natasha Lyonne ha iniziato il suo brindisi con un aneddoto. Quando ha ricevuto la chiamata da TIME che diceva di essere nell’elenco TIME100, ha detto che era così eccitata che ha accidentalmente riattaccato il telefono. Lyonne ha sottolineato i potenziali pericoli dell’intelligenza artificiale e l’urgente necessità della sua regolamentazione. Tracie D. Hall, la prima donna afroamericana a guidare l’American Library Association, ha parlato dell’importanza di mantenere libri e idee aperti al pubblico. Ma scopriamo nome per nome l’elenco dei nominati:

