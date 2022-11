Tim Weah, chi è: il primo Mondiale e il gol al Galles

Serata storica per Tim Weah, figlio dell’attaccante che ha militato nel Milan George Weah, che ha segnato nell’1-1 contro il Galles. Si tratta di un risultato importante per questo giovane calciatore che ha superato il padre e ha conquistato un record che apparteneva a Pelè.

Il primo gol di Tim Weah al Mondiale: come Pelè e meglio del padre

«Sono contento di aver segnato nella prima partita di questo Mondiale, ma avrei preferito realizzare un gol decisivo per la vittoria della squadra. Adesso dobbiamo subito tornare ad allenarci per arrivare pronti al prossimo impegno». Così Tim Weah ha commentato il suo primo gol al Mondiale in Qatar, contro il Galles. Proprio per aver segnato a tale squadra, il calciatore ha eguagliato un record che apparteneva a un grande campione mondiale. Questo perché il Galles non disputava la fase finale del Mondiale dal 1958 quando raggiunse i quarti di finale e l’ultimo a segnare ai Dragoni nel torneo fu il 17enne Pelé, decisivo col Brasile il 19 giugno 1958. A distanza di 64 anni la staffetta è proseguita con Timothy Weah.

Il giovane ha anche superato suo padre, George Weah, pallone d’oro in passato, che non è mai riuscito a segnare un gol ai Mondiali con la sua Liberia. Quindi l’unico in famiglia a giocare e a segnare in un Mondiale è proprio Tim.

La carriera del calciatore finora

Dopo i primissimi calci al Blau-Weiss Gottschee, Tim Weah si è trasferito nel settore giovanile del PSG dal 2014 al 2018. Ha anche esordito con la squadra di Parigi e ha segnato un gol. Poi è andato al Celtic, in Scozia, e lì ha messo a segno quattro gol, conquistando campionato, Coppa di Scozia e Coppa di Lega scozzese. Nell’estate 2019 si è trasferito per 10 milioni di euro al Lille dove gioca tutt’ora. Otto gol e altrettanti assist in 81 partite, uno scudetto e una Coppa di Lega: questi sono i risultati ottenuti con il club attuale.

Sono quattro gol in 26 presenze con gli Stati Uniti per Tim Weah che segnò una tripletta con l’U-17 degli States mentre papà George veniva eletto presidente della Liberia. Inoltre, il giovane detiene il record come primo esordiente in Nazionale nato negli anni 2000 e come terzo marcatore più giovane a segnare nella storia della squadra USA.