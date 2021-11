Ha ragione chi ha detto e scritto che quella Tim, prima ancora che finanziaria, è una partita di politica internazionale che si gioca sull’asse Parigi-Roma. Ha torto chi la spiega cascando nella trappola dello schema “Macron arcinemico di Bolloré”, per cui Mario Draghi si sarebbe sentito dire dal presidente francese di non gradire affatto che Vivendi diventi proprietario della società telefonica italiana ex monopolista.

Tim e la finta Opa del fondo americano Kkr

Ora, a parte che la società che fa capo alla famiglia Bolloré è già azionista di riferimento di Tim, quindi semmai si tratterrebbe di portagliela via, e francamente non sembra la “finta Opa” del fondo Usa Kkr avere questo obiettivo, visto che ancora ieri sera fonti vicine al dossier lato americano hanno teso a ribadire che si tratta di un’offerta non vincolante e indicativa al prezzo di 0,505 euro e che il fondo con lo spezzatino nel dna «è totalmente e solamente focalizzato sull’offerta presentata al board di Tim il 21 novembre». Della serie più di quello non possiamo e non vogliamo fare, con buona pace di chi alimenta il fuoco speculativo facendo girare la voce di un aumento (a 0.80) del prezzo offerto (ma alla Consob, che ieri per bocca del suo presidente Paolo Savona si è autoassolta rispetto alle critiche circostanziate di Tag43, cosa aspettano a intervenire? La parola aggiotaggio la conoscono?).

Macron, Bolloré e l’invenzione giornalistica e politica di Zemmour

Ma il vero errore è descrivere Bolloré odiato da Macron. Perché è vero esattamente il contrario. Da cosa nasce questa bufala, montata un po’ per ignoranza e un po’ per paraculaggine? Dal fatto che un giornalista, Éric Zemmour, dopo essere diventato una star con la trasmissione Face à l’Info, in onda sulla tv Cnews, di proprietà di Vincent Bolloré, ha deciso di candidarsi da posizioni di ultra destra alle Presidenziali del prossimo anno. Se Dunque, si dice, l’arruffapopoli Zemmour vuole andare all’Eliseo è per definizione un nemico di Macron. Fesseria. Zemmour è sì un’invenzione, prima giornalistica e poi politica, di Bolloré, ma per la ragione opposta: è lì per rompere il fronte dell’elettorato di centrodestra, e dunque per togliere voti all’unica candidatura che davvero può battere Macron, quella di Marine Le Pen.

Sarkozy e figlio registi del piano per togliere voti a Marine Le Pen

Ed è tanto vero che questo sia lo scopo della candidatura di monsieur Zemmour, che questo machiavellico piano è stato partorito da Nicolas Sarkozy, insieme al figlio 35enne Jean (anche lui avvocato e politico, membro dell’Ump). L’ex Presidente della Repubblica francese, che è vicinissimo a Macron e conta molti ministri nel governo che dal 3 luglio 2020 è guidato da Jean Castex, è il grande elettore dell’attuale inquilino dell’Eliseo. Ben più scafato del fragile marito della vispa 68enne Brigitte Marie-Claude Trogneux, coniugata Macron dal 2007, Sarkozy ha capito che per assicurare al mondo moderato che rappresenta la continuità occorre riconfermare Macron, e che per riuscirci bisogna portare via voti alla Le Pen, non essendo certo da sinistra che possono venire dei pericoli. Insieme a suo figlio ne hanno parlato all’amico di sempre, Arnaud de Puyfontaine, plenipotenziario del gruppo Vivendi, che essendo nato giornalista ed essendosi sempre occupato di media, e avendo vissuto a fianco di Sarkozy la dimensione politica, li ha aiutati a scovare il tipo che faceva il caso loro. Cioè Eric Zemmour, un ebreo di origini berbero-algerine, editorialista del quotidiano Le Figaro, che ultimamente si è messo a parlare alla pancia del popolo dagli schermi televisivi sciorinando invettive contro il declino da globalizzazione e l’islamizzazione della società francese, beccandosi un paio di condanne per discriminazione e incitazione all’odio razziali, ma facendo sempre più proseliti. Essendo un conservatore moderato, che solo ultimamente ha cavalcato il populismo e il sovranismo esasperato, molti sono portati a pensare che la sua trasformazione sia avvenuta in vitro, con gli obiettivi detti prima. Altri credono invece che le cose siano andate al contrario: avendo notato il suo spostamento a destra, gli è stato – non casualmente – prospettato di trasformarsi in candidato alle Presidenziali. Sia come sia, il risultato non cambia: Macron spera che porti via più voti possibili alla Le Pen. Ed è grato a Bolloré e de Puyfontaine per questo aiuto.

Chi sponsorizza la presa di Vivendi su Tim

E nei suoi frequenti incontri, anche privati, con Draghi, Macron non ha mancato di spiegargli la situazione. Anche perché il nostro presidente del Consiglio è ansioso di tenere monitorate due questioni europee che considera dirimenti: la formazione del governo in Germania e, appunto, l’esito delle elezioni in Francia. Insomma, Draghi sa che al presidente francese, che sarà a Roma proprio venerdì 26 novembre – in concomitanza con il cda Tim che dovrà sancire la defenestrazione di Luigi Gubitosi – per firmare il Trattato del Quirinale, base di un’intesa bilaterale forte tra Francia e Italia, è ben contento della discesa in campo di Zemmour, è amico di Bolloré e sponsorizza discretamente ma intensamente la presa di Vivendi su Tim. Il resto è fantascienza. Più o meno prezzolata.