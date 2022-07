Tim Summer Hits stasera su Rai2: scaletta e ospiti della seconda puntata

È tempo di mollare gli ormeggi e lasciarsi trasportare dal ritmo dell’estate. Stasera 7 luglio, alle 21,20 su Rai2, torna Tim Summer Hits, lo show musicale con la conduzione di Stefano De Martino e Andrea Delogu. La seconda puntata vedrà protagonisti i cantanti più in voga del momento, autori dei tormentoni che per settimane infiammeranno i lidi e le discoteche nazionali. Sul palco di Piazza del Popolo a Roma ci saranno Elettra Lamborghini, Mika, Rocco Hunt, i Boomdabash e tanti altri. L’evento sarà in simulcast su Rai Radio 2, oltre che in differita su Radio Italia venerdì alle 21 e sabato mattina alle 9. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Scaldate la voce perché ritorna #TIMSummerHits con le hit dell’estate da cantare a squarciagola! 🎶 🎤 Con @andreadelogu, @ste_demartino e tantissimi artisti domani 7 luglio alle 21.20 su #Rai2, @RaiRadio2 e in streaming su @RaiPlay. pic.twitter.com/uXx3pBzeG9 — Rai2 (@RaiDue) July 6, 2022

Tim Summer Hits, tutti i cantanti sul palco stasera 7 luglio 2022 su Rai2

La seconda puntata della rassegna musicale si prospetta piena di emozioni e adrenalina. Sul palcoscenico di Piazza del Popolo a Roma, ad avere le redini dello show saranno Stefano de Martino e Andrea Delogu. Il primo ha già conquistato il pubblico di Rai2 durante la stagione invernale con Stasera tutto è possibile, mentre la donna è già celebre come conduttrice radiofonica assieme a Ema Stokholma su Rai Radio 2. L’evento sarà, come anticipato, in diretta radiofonica grazie alla conduzione di Saverio Raimondo con le sue incursioni dalla Blue Room al palco. Radio Italia invece, che presenterà la serata in differita, proporrà il meglio del backstage, con curiosità e interviste da dietro le quinte.

Protagonisti di Tim Summer Hits saranno però ovviamente gli artisti. Sul palco romano si avvicenderanno grandi nomi della musica italiana, in radio e su tutte le piattaforme con i loro tormentoni estivi. Spazio alle performance di Aiello, Alex, Alessandra Amoroso e Biagio Antonacci. Seguiranno poi Malika Ayane e Baby K che, con l’aiuto di Mika, canterà la nuova hit Bolero. I salentini Boomdabash saranno in scena con Annalisa per cantare Tropicana, l’ultima uscita dell’estate, mentre Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo si esibiranno con Caramello. Sul palco anche Coez, Francesco Gabbani, Gaia, Fabrizio Moro e Nek, che su Rai2 sta ottenendo discreti risultati con il suo Dalla strada al palco. Per Tim Summer Hits ci saranno infine Raf, Tananai, Francesco Renga, Sangiovanni e Valentina Parisse.